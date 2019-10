Loppie Zeeman vierde honderdste verjaardag in De Meermin

Woensdag 23 oktober vierde Lobberig Zeeman (die veelal Loppie genoemd wordt) haar honderdste verjaardag. Sinds ruim 3 jaar woont zij in verzorgingshuis De Meermin in Edam. Locoburgemeester Albert Koning bracht ’s middags een felicitatiebezoek en hij had een bloemstuk voor de 100-jarige meegenomen.

In de recreatiezaal was er een gezellig samenzijn. Loppie Zeeman heeft 97 jaar op Marken gewoond en de laatste 3 jaar woont zij tot volle tevredenheid in De Meermin. De eeuwling heeft een zoon en pleegzoon, 4 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Ze is nog opvallend kwiek van lijf en leden en geestelijk behoorlijk scherp. Nog steeds kan ze honderden meters lopen. Zo heeft Edam-Volendam er weer een 100-jarige inwoonster bij gekregen.