Lorem Ipsum uitgeroepen tot 3FM Trending Talent

Lorem Ipsum sleepte de dinsdag de felbegeerde prijs in de wacht. De band wist de finale van de populaire 3FM Trending Talent te winnen door via social media de meeste stemmen te realiseren. De gewonnen prijs is een liveoptreden op 3FM. I

In het programma 3FM Live Box van dj Timur Perlin zal Lorem Ipsum donderdag het nummer ‘Ordinary’ spelen. In een onlinevideo van de bekendmaking is te zien dat de bandleden uit hun dak gaan. Hun reacties spreken boekdelen.

Tune donderdag dus in op 3FM om Michelle Tuijp, Peter Steur, Tim de Boer en William Mooijer live te horen.