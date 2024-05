Luc Kroon gaat harder in Sydney

Luc Kroon (22) heeft de stijgende lijn te pakken. Op weg naar de laatste mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, zette hij tijdens de Sydney Open betere tijden neer dan recentelijk in Eindhoven. ,,Terwijl ik nu een zwaar trainingskamp in de benen en armen had.”

Luc Kroon (midden achterste rij) met zijn teamgenoten tijdens trainingskamp in het Australische Cairns.

In april was er in eigen land (Eindhoven) een kwalificatiemoment. Maar de Volendammer, die de vorige zomer in Australiër neerstreek en bij een bondsteam aansloot, kon daar niet goed voor de dag komen. ,,Toen ik terugkeerde in Australië zijn we even later met ons team op trainingskamp gegaan naar Cairns, dat aan de oostkust ligt. Het is daar prachtig, het grenst bijvoorbeeld aan de Great Barrier Reef. Na de training heb ik meerdere keren een hike gedaan met teamgenoten, om hogerop in een beekje te zwemmen. Daarnaast heb ik op de enige vrije dag gesnorkeld in dat bekende rif. Prachtig mooi. Op een gegeven moment keek ik naar rechts en zag ik op enkele meters een haai zwemmen. Ik schrok enorm, maar zag al snel dat het een rifhaai betrof en die doet niks. Maar deze was absurd groot.”

In Cairns ontmoette hij ook de jongen bij wie hij aanvankelijk introk bij zijn aankomst in Australië. ,,Een bijzondere gast, lekker gek, dus dat was super om hem weer te zien. Het trainingskamp was verder zwaar en goed. Na terugkeer in Newcastle, waar ik woon, reisden we een dag later door naar Sydney. Ik had er zin in, ging er met een frisse blik in.” Hij nam deel aan de 100, 200 en 400 meter vrije slag. ,,En was sneller dan de vorige maand in Eindhoven, terwijl ik toen met wat meer rust naar de races toeleefde. Dat voelt dus goed.”

Vanaf 10 juni begint voor Kroon de Olympic Trial in de stad Brisbane. ,,Een enkeling van mijn team gaat mee, want je moet al een bepaalde limiet hebben gehaald om aan dat toernooi mee te kunnen doen. Het is mijn laatste kans om de Spelen van Parijs te halen, maar ik probeer er zo rustig mogelijk naar toe te leven en vervolgens zo hard mogelijk te racen. Ik moet er ook voor zorgen dat het de komende weken niet alleen maar zwemmen is, maar ook andere bezigheden te ondernemen, anders wordt het eentonig. Dan wacht je alleen maar op de volgende training.”