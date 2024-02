Maaike (17) deelt huiveringwekkend verhaal

In een schokkend incident dat plaatsvond in de vroege uren van afgelopen weekend, werd de minderjarige Maaike Veerman geconfronteerd met een angstaanjagende ervaring tijdens een taxirit in Volendam. Een taxichauffeur probeerde haar hardhandig te dwingen tot ongewenste seksuele handelingen, waardoor ze nu de lokale gemeenschap waarschuwt voor het gevaar dat op de loer ligt. ,,Ik dacht altijd heel naïef dat dit soort dingen alleen in grote steden gebeurden, maar het is niet meer zoals vroeger. Ook hier in Volendam, op een steenworp afstand van de voordeur van een bekende, loop je het risico slachtoffer te worden van aanranding of verkrachting…”