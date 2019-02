‘Hier wordt tijdens mentoruren echt gevraagd hoe het met je gaat’

Madelief Mühren gedijt in Noorwegen

Zeventien jaar is ze nog maar en toch verliet ze de warmte van het ouderlijk nest om – vanuit een uitwisselingstraject van het Don Bosco College – een jaartje te gaan studeren in Noorwegen. Madelief Mühren – dochter van Candy – heeft er nog geen moment spijt van gehad. ,,Het is hier gewoon een stuk relaxter dan in Nederland.”

,,Ik zit in vijf VWO van het Don Bosco College. Het uitwisselingsproject behelst tien maanden. Inmiddels zit ik hier nu bijna zes van deze tien maanden en het is geweldig”, begint Madelief Mühren. ,,Ik heb wel even moeten wennen aan de taal. Het is niet eens zo heel veel verschillend van de Nederlandse taal, maar het is gewoon een stuk simpeler. Ze doen bijvoorbeeld niet aan het vervoegen van werkwoorden. Je hebt gewoon een werkwoord en dat is hoe je het woord zegt, in welke vorm dan ook. Het is zeg maar: ik fietsen, hij fietsen, wij/zij fietsen. Lekker makkelijk. Ik was in het begin vooral heel veel dingen aan het overdenken. Maakte het veel moeilijker dan het eigenlijk is. Ze gebruiken bijvoorbeeld ook heel vaak dezelfde voorzetsels. Nu ik erover nadenk, is de Nederlandse taal gewoon heel moeilijk.”

Bij aankomst ging Madelief direct op Noorse les en nu zes maanden later is ze de taal al machtig. ,,Ik maak af en toe nog een foutje, maar kan inmiddels volledige gesprekken voeren. Wat me naast de taal opviel, is dat alles zo heuvelachtig is hier. Er is veel meer natuur om je heen en je loopt continu omhoog of omlaag. Dat was wel even een dingetje toen ik voor het eerst naar de supermarkt ging. Mijn vriendin leidde me een beetje rond hier tijdens een tussenuur en ik was compleet buiten adem toen ik terugkwam. Zij moest lachen natuurlijk.”

Wanneer Madelief wordt gevraagd een vergelijking te maken tussen het schoolsysteem in Nederland en in Noorwegen, wint het Scandinavische land het met verve. ,,Het is hier veel chiller, veel relaxter. Je krijgt veel meer persoonlijke aandacht, de leraren steken ontzettend veel moeite in het ervoor zorgen dat iedereen het goed doet. Ze vragen tijdens mentoruren echt oprecht hoe je je voelt en hoe het met je gaat. Dat voelt als een warm bad. Daarnaast is het onderwijssysteem in Noorwegen echt vele malen beter dan in Nederland.”

‘In het Noorse onderwijs kijkt men

naar waar je talenten liggen’

In Nederland ligt de focus puur op wat een leerling niet kan. Ben je niet goed in wiskunde? Dan gaan we nog meer aandacht en tijd besteden aan wiskunde. Want je moet en zal een zes halen. Dat vervolgens je talenten hieronder lijden, is bijzaak. Hier in Noorwegen kijkt men naar waar je talenten liggen en wat je leuk vindt en daar richt men zich op. Dat zorgt ervoor dat je veel meer zelfvertrouwen krijgt, gelukkiger wordt en dat je talenten zich ten volle ontwikkelen.”

Hoewel ze het dus ontzettend naar haar zin heeft, mist ze natuurlijk wel een aantal dingen aan Nederland. ,,Mijn moedertje natuurlijk. Zet dat er maar in”, begint de tiener hard te lachen. ,,Ja, die mis ik wel. Net als aardappelen. Ik wist dat ze in Noorwegen veel aardappelen eten, maar het zijn niet de Nederlandse aardappelen. Ze zijn een stuk droger. Ik vond de Nederlandse aardappelen vreselijk, maar nu kan ik niet wachten om ze weer te eten.”

,,Hetzelfde geldt voor Nederlandse muziek. Dat luisterde ik in Nederland ook nooit, maar liedjes als ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij ga ik, nu ik hier ben, zelfs waarderen. Daarnaast ook het fietsen. Hier woon ik een beetje in the middle of nowhere en wanneer ik wil afspreken met vriendinnen, moet de gastmoeder me altijd naar de bushalte brengen. Want zelfs die is te ver weg om te fietsen. Noorwegen is namelijk immens groot. Zeker vergeleken bij Nederland en laat staan bij Volendam.”

,,Wanneer ik dus wil afspreken met vriendinnen, ben ik zo een half uur onderweg. Dat ben ik helemaal niet gewend.” Over wat ze niet mist, is ze duidelijk. ,,School, maar daar heb ik al meer over gezegd. Het Nederlandse onderwijssysteem is echt… censureer het maar, haha.”

Tijdens een van de eerste dagen in Noorwegen liet Madelief zichzelf direct van haar ‘beste kant’ zien. ,,Ik sprak nog maar een enkel woordje Noors. Kon mezelf voorstellen en dat was het wel. De eerste vrijdag stond er echter direct een klassenuitje op het programma. Daar wist ik niets van, want niemand had me ingelicht. Het was met het vak Natuur en het uitje vond plaats ergens bij een meer. Eén of ander project met blaadjes en weet ik veel wat.”

‘Ik heb de afspraak met mijn moeder

dat ik tot mijn achttiende niet drink,

daar houd ik me hier dus ook aan’

,,Er was verteld dat je met laarzen en regenspullen daar aan moest komen, maar ik verscheen dus in mijn witte sneakers en skinny jeans. Dus iedereen keek me aan alsof ik niet helemaal goed was. Gelukkig had iemand extra laarzen mee die ik mocht lenen, maar die waren veel te groot. Dus kwam ik thuis met heftige blaren. Lekker dramatisch allemaal. Een ervaring die ik nooit meer zal vergeten.”

De Noorse mensen ervaart Madelief als leuke, open mensen. ,,Helemaal niet zo verschillend van de Nederlanders. Ik denk dat ik hier ook wel zou kunnen wonen. Het is hier heel gezellig, een beetje net Nederland, maar wat relaxter. Daarnaast zijn de lonen een stuk hoger. Ook niet onbelangrijk. Je moet hier achttien zijn om te mogen drinken, dus wat dat betreft kan ik daar niets over zeggen. Daarbij drink ik sowieso niet, want ik heb een afspraak met mijn moeder dat ik niet drink tot mijn achttiende. Dan krijg ik de financiën mijn rijbewijs. Still going strong”, doelt ze op haar drive om die afspraak na te komen.

Hoewel ze nog vier maanden in Noorwegen zal verblijven, heeft ze het volgende avontuur alweer gepland. ,,Maak je geen zorgen, je mag het gewoon in de krant zetten, want mijn moeder weet ervan”, zegt Madelief lachend. ,,Sterker nog, het was een idee van mijn moeder. Een week nadat ik terug ben in Nederland, ga ik namelijk voor een maand naar Portugal om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik blijf dus voorlopig nog even weg uit Nederland en wat er daarna gebeurt, zien we dan wel weer.”