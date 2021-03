Mag je zomaar muziek gebruiken in een video?

Heb je een toffe video gemaakt en wil je deze graag delen via social media zoals Facebook of Youtube? Wanneer je muziek wilt toepassen voor een video heerst er veel onduidelijkheid over of je deze muziek eigenlijk wel mag downloaden of gebruiken. In principe is muziek downloaden voor een video die je maakt om deze hier vervolgens ook in te gebruiken mogelijk, maar wat is wel of niet legaal om te doen?

Partner content

Muziek onder video

Vaak wordt er gedacht dat muziek downloaden per definitie niet legaal is, dat is echter niet waar. Aan muziek downloaden an sich is niets illegaals. Echter is veel muziek auteursrechtelijk beschermd waardoor het verspreiden hiervan, zonder ervoor te betalen, niet legaal is. Wil je dus bijvoorbeeld een bekend nummer van je favoriete artiest downloaden, dan zul je hiervoor moeten betalen. Wil je het ook nog gebruiken in een video om te delen op YouTube, dan moet je hiervoor expliciet toestemming vragen.

Niet getreurd echter, er is online veel muziek beschikbaar die je kunt downloaden en bovendien kunt gebruiken in iedere vorm van video naar keuze. Een plek waar je muziek als deze kunt vinden is de YouTube audiobibliotheek. Alle muziek die hier staat is rechtenvrij te gebruiken door iedereen. Ben je dus op zoek naar gratis muziek je mag downloadt en gebruiken? Dan is het belangrijk de controleren of deze muziek rechtenvrij is. Hetzelfde geldt voor films, je mag alleen rechtenvrij beeldmateriaal gebruiken en verspreiden. Wil je het helemaal zeker weten? Gebruik dan alleen beeld- en audiomateriaal dat je zelf gemaakt hebt.

Meerdere bestanden tegelijk versturen

Zodra je bezig bent met het implementeren van muziek in je video, is het natuurlijk belangrijk dat de muziek goed past bij het gevoel dat de video uit moet stralen. Het is daarom slim om meerdere nummers te testen voordat je er eentje kiest. Overleg ook eens met wat bekenden wat zij denken dat de beste keuze is. Rechtenvrije muziek mag je ook met andere mensen delen. Losse bestanden versturen is doorgaans echter niet zo handig, de bestanden zijn groot en het is niet echt gestructureerd. Het is daarom slim de verschillende audiobestanden waar je tussen twijfelt te comprimeren tot een .zip documentje. Je hebt dan slechts één gecomprimeerd bestand dat gemakkelijk te delen is. Dit is mogelijk met een programma zoals Winrar voor Windows, op Mac-computers is dit een standaard functionaliteit. De ontvanger kan het bestandje eenvoudig openen en ontvangt de losse bestanden in één overzichtelijk mapje.

Kortom: een goede video staat of valt met goed beeld- en audiomateriaal. Maak de juiste keuze en vraag om de mening van anderen door ze te laten zien waar je mee bezig bent. Zorg er echter wel voor dat je geen auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt. Online is veel rechtenvrij materiaal te downloaden, maar weet je het niet helemaal zeker, gebruik het dan niet of gebruik alleen materiaal wat je zelf gemaakt hebt.