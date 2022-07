Partner content

Makkelijk onderzoek doen via internet, dat doe je zo!

Als je een marktonderzoek uit wil gaan voeren of de publieke opinie wil toetsen, dan is het natuurlijk handig om hier een online enquête voor te gebruiken. Naast het feit dat je de juiste vragen moet stellen in zo’n vragenlijst, is het ook belangrijk dat hij er professioneel en serieus uitziet. Dan zullen mensen hem waarschijnlijk eerder in willen vullen. Gelukkig kun je vandaag de dag eenvoudig een online enquête opstellen met behulp van verschillende tools. Welke tools zijn dat en hoe werken ze? Dat leggen we je in dit artikel verder uit!

Is met deze tools een enquête maken gratis?

We kunnen ons voorstellen dat jij je nu afvraagt of het geld kost om gebruik te maken van deze tools. Als je het voor school gebruikt, wil je er natuurlijk liever niet voor betalen. Op de website van enqueteplein.nl vind je een overzicht met de 8 beste tools om een enquête mee te maken. In dit artikel vind je ook het antwoord op de vraag: is een enquête maken gratis met deze tools? Iedere tool uit de lijst is gratis te gebruiken, maar de functionaliteiten die de gratis versies bieden verschillen nogal. Bedenk dus van tevoren goed welke functionaliteiten en opties je echt nodig hebt voor jouw enquête en ga dan de juiste tool hierbij zoeken. Mocht je het niet erg vinden om iets te moeten betalen voor het maken van professionele enquêtes, dan kun je in het overzicht ook de prijzen van de tools met elkaar vergelijken.

Welke tools zijn goed te gebruiken voor je studie?

Mocht je alleen een enquête willen maken voor je studie, dan wil je natuurlijk het liefst gebruik maken van een gratis versie van een tool. Je hebt dan vaak ook niet super geavanceerde functionaliteiten nodig, dus dan voldoet een gratis versie al snel. Ten eerste moet jij je af gaan vragen of het belangrijk is dat jouw enquête geoptimaliseerd wordt voor mobiele apparaten. Dat ligt aan de doelgroep die je wil bereiken. Ligt de leeftijd van jouw doelgroep in de categorie jongvolwassenen? Dan is het wel aan te raden om enquêtes te maken die goed werken op mobiele apparaten. Zelf doe je als student waarschijnlijk ook bijna alles via jouw mobiele telefoon. De tool EnquêtesMaken optimaliseert alle enquêtes voor mobiele apparaten en is dus een goede keuze als je voor een jongere doelgroep gaat. Wil je gewoon een simpele enquête maken met weinig vragen? Dan kun je prima Google Forms of SurveyMonkey gebruiken.

Wat is de beste tool waar je enquêtes gratis mee kunt maken?

De beste enquête tool is op dit moment Survio. Dit is een erg bekende tool waar je veel verschillende soorten vragenlijsten mee kunt uitzetten. De gratis versie van deze tool is al behoorlijk uitgebreid. Zo heb je de keuze uit 100 sjablonen die je kunt gebruiken in verschillende categorieën, zoals onderwijs, marktonderzoek en consumentendiensten. Je kunt met de gratis versie helaas niet alle functionaliteiten gebruiken, maar wel al redelijk veel. Enquête logica kan in de gratis versie niet worden toegepast. Dit houdt in dat bijvoorbeeld vragen die niet relevant zijn voor iemand automatisch worden overgeslagen.