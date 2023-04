De redactie aan het woord

Man’s worst best friend

Wekelijks delen verschillende Nivo redacteurs een persoonlijke boodschap met u. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Kevin is deze week aan zet.

Er is de laatste veel te doen geweest om honden. En dan met name om wat ze achterlaten in het gras. Hoewel ik alle dieren kan waarderen – behalve de Australische huntsman spider – ben ik van mening dat de eeuwige aardsrivaal van de hond ook eens ruimte in de NIVO verdient. Al bijna 3.000 jaar leven ze tussen ons in en nog iedere dag weten ze ons te verrassen. Katten zijn onvoorspelbaar, overmoedig en lijden stuk voor stuk aan een klein godscomplexje. Voor mij reden genoeg om er een in huis te nemen. In het kader van adopt, don’t shop hebben mijn vriendin en ik drie jaar terug een zwerfkat van destijds een jaar uit het asiel gehaald. Hij is gitzwart en heet Ruud. Binnen korte tijd wist Ruud zijn stempel te drukken. Zo duidelijk zelfs dat toen ik met een andere Ruud in een bandje kwam te spelen híj ‘Mensen-Ruud’ werd in plaats van andersom. ‘Die kat wordt toch maar een jaar of vijftien, dan ben ik van die naam af’, reageerde Mensen-Ruud berekenend.

Katten zijn Gods volmaakte moordmachines. Rennen, klimmen, springen, zwemmen – ook al doen ze dat liever niet – en geruisloos en genadeloos jagen. Overal zijn ze de beste in. Het enige dat ze tegen hebben is dat ze gemiddeld slechts vier kilo wegen. En daar vinden we de oorzaak van waarom ze doorgaans geïrriteerd uit hun ogen kijken. Het beeld dat ze van zichzelf hebben strookt niet met hoe wij ze zien. Mensen zijn vaak geneigd om ze even op te pakken en te knuffelen. Moet je niet doen. Ten minste, als je de kat te vriend wilt houden. Optillen en knuffelen ondermijnt hun gezag en daar zijn ze niet van gediend. Wij zouden de alwetende kat dankbaar moeten zijn dat hij ons tolereert, dat denkbeeld kan een kat met één blik overbrengen. Ruud loopt hooghartig door ons huis alsof hij meebetaalt aan de hypotheek. Hij heeft afscheid genomen van het zwerversbestaan, eet alleen nog vlees van de slager en gaat sinds kort zelfs voor de full human experience: douchen, televisiekijken en op bed onder de dekens slapen, mét zijn hoofd op het kussen. Overweeg je ook om een zelfverzekerd wezentje in huis te halen, neem deze informatie dan in beraad. En onthoud; adopt, don’t shop.