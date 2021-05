Bedrijf in Beeld

Marco en Marga realiseren droom: B&B herenhuis nabij Vrijthof

Ondanks dat ze hun droomhuis aan de Keetzijde nog maar net afgebouwd hadden, besloten Marco en Marga Buis hun hart te volgen en het volgende avontuur alweer aan te gaan. ,,We hebben altijd gezegd dat we ooit een Bed & Breakfast willen beginnen. Het zat niet in de planning om dit nu al te gaan doen, maar Rue Haute was simpelweg té mooi om te laten schieten”, doelt Marga op het prachtige herenhuis dat Marco en zij overgenomen hebben, net over de Belgische grens. ,,We beschikken over een beeldschone tuin van 2400 vierkante meter, de B&B is van alle gemakken voorzien en we zitten op slechts zeven kilometer afstand van het altijd gezellige Vrijthof in Maastricht.”

Door Kevin Mooijer





,,Ons motto is om de gasten puur te laten genieten”, licht Marco toe. ,,We willen onze logés heerlijk tot rust laten komen. Rue Haute voelt als thuiskomen, maar dan nóg lekkerder.” Het authentieke herenhuis bevindt zich in het Waalse plaatsje Eben-Emael, net over de grens nabij Maastricht. ,,Wij zijn allebei groot liefhebber van de Maastrichtse gezelligheid. Regelmatig gaan we er voor weekendje naar toe, maar nu staan we dus op het punt er naar toe te verhuizen. Bij de B&B zijn twee elektrische fietsen en twee scooters beschikbaar om de omgeving op eigen tempo te verkennen. Op wandel- en fietsafstand beschikken we over prachtige, rustgevende natuur, verschillende mooie golfbanen maar ook over de sfeervolle stadcentra van onder meer Maastricht en Luik.” Logisch en juist dat Marco en Marga de woorden ontspanning, rust en gezelligheid kiezen om hun fraaie B&B te beschrijven.

Dat het ondernemende stel de knoop tamelijk snel wist door te hakken – als het gaat om de realisatie van hun eigen B&B – wil niet zeggen dat er onvoldoende gepeinsd is over hun nieuwe avontuur. ,,Marco heeft al jaren zijn eigen Primera filiaal in Amsterdam-Noord en ik heb altijd in de horeca gewerkt”, vertelt Marga. ,,Ik woon al vijftien jaar in Edam en heb in het Damhotel, Hotel Spaander, bakkerij Gorter, als kraamverzorgende en uiteindelijk in de winkel bij Marco gewerkt. Onlangs heb ik mijn opleiding Stylist Binnenhuisarchitect afgerond, nadat ik bedolven werd onder de complimenten over de inrichting van onze woning in de Keetzijde. Mensen dachten dat we een binnenhuisarchitect ingehuurd hadden om tot de inrichting te komen, maar ik heb het helemaal zelf gedaan. Al die positieve reacties gaven me het idee en vertrouwen om er meer mee te gaan doen. En nu staat me de taak te wachten om ons eigen Bed & Breakfast heel sfeervol en gezellig in te richten”, klinkt ze enthousiast.

Op donderdag 13 mei zal Rue Haute onder het nieuwe management haar deuren openen. ,,De boekingen stromen gelukkig al binnen”, lacht Marga. ,,We kunnen niet wachten om onze bezoekers in de watten te leggen.” Het opgewekte stel heft alvast een tipje van de sluier: ,,We gaan biologisch ontbijt serveren met ingrediënten van regionale boerderijen, de comfortabele bedden zijn voorzien van heerlijk 100% Tencel beddengoed, de gasten krijgen de keuze tussen éénpersoons of lit-jumeau dekbedden, de tuin zal beschikken over meerdere anonieme zithoekjes, we bieden de mogelijkheid om lunchpakketten te reserveren, we beschikken over twee garages waarvan één tot privé sportruimte zal worden omgebouwd en de ander voldoende plek biedt om de fietsen en motoren van gasten te stallen.”

Rue Haute beschikt met vijf slaapkamers met voldoende ruimte voor negen gasten. De omgeving waar de B&B zich in bevindt, is enorm veelzijdig en is onder meer omringd door verschillende golfbanen. Ondanks dat Rue Haute nu al een prachtig herenhuis met zeer comfortabele faciliteiten is, dromen Marco en Marga van nóg een stapje verder. ,,We willen in de toekomst een wellness-beleving aan de B&B toevoegen. Zo snel mogelijk een jacuzzi en wie weet zelfs ooit een verwarmd buitenbad. Dromen mag, toch?”, lacht het stel.

Speciaal voor de Nivo-lezers hebben Marco en Marga een leuke aanbieding opgezet. Eén overnachting, inclusief ontbijt en een fles prosecco bij aankomst voor slechts € 99,-. En twee overnachtingen, inclusief ontbijt en een fles prosecco bij aankomst voor een bedrag van € 175,-.

De vouchers zijn onbeperkt geldig en zijn te koop bij Boetiek ’t Keldertje (Stationsstraat 3 te Volendam) en bij restaurant La Galera (Gevangenpoortsteeg 1 te Edam).

Ga voor meer informatie naar www.ruehaute.nl of volg de Instagram- of Facebookpagina.

Rue Haute 71

B-4690 Eben-Emael

M +31 6 29 17 08 98

info@ruehaute.nl