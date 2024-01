Algemeen

Marco Helsloot benoemd tot Chef de Cuisine Restaurant Merlet in Schoorl Het met een Michelinster bekroonde Restaurant Merlet in Schoorl kondigt vol trots de benoeming aan van Marco Helsloot (30 jaar) als de nieuwe Chef de Cuisine, met ingang van 1 februari 2024. De Volendammer brengt een rijke culinaire ervaring met zich mee. De nieuwe Chef de Cuisine Marco Helsloot toost met de trotse eigenaren Martin en Carla van Bourgonje van sterrenrestaurant Merlet. Foto: Merlet Helsloots gastronomische reis begon 10 jaar geleden bij Restaurant Merlet, na zijn eerste sterrenervaring bij Duin en Kruidberg. Tot 2019 heeft Marco bij Merlet gewerkt en eindigde als sous-chef van Jonathan Zandbergen. Marco Helsloot heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het succes van het restaurant. Na zijn periode bij Merlet verbreedde Marco zijn horizon als souschef in gerenommeerde tweesterrenrestaurants, waaronder het bekende “Het Nonnetje” in Harderwijk en “212” in Amsterdam. Naast zijn indrukwekkende staat van dienst is Marco ook de trotse winnaar van prestigieuze kookwedstrijden zoals de Gouden Koksmuts, het Zilveren Koksmes, nationaal kampioen jonge koks 2017, en de overwinning in de culinaire wedstrijd “Slag op de Schelde”. Marco komt niet alleen met een schat aan ervaring, maar ook met frisse ideeën voor een nieuw, opwindend menu. Ingrediënten als kreeft, carabineiro, paling, wagyu, ree en tarbot zullen de hoofdrol spelen in zijn culinaire creaties. Restaurant Merlet zal zowel een vast menu als een verrassend vegetarisch menu aanbieden, waardoor gasten kunnen genieten van een diverse en hoogstaande culinaire ervaring. Voor liefhebbers van à la carte dineren blijft deze optie uiteraard ook beschikbaar. Met enthousiasme kijkt Marco uit naar zijn nieuwe rol bij Merlet en is vastbesloten om bij te dragen aan een succesvolle voortzetting en start van het jubileumjaar, waarin Restaurant Merlet trots 40 jaar bestaat. De visie en passie van Marco voor koken, gecombineerd met zijn liefde voor samenwerking in de keuken, zullen ongetwijfeld bijdragen aan de voortdurende culinaire excellentie van Merlet. Restaurant Merlet verwelkomt Marco Helsloot als de nieuwe smaakmaker van hun keuken. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.