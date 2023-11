Algemeen

Margaritha Fashion showt wintercollectie aan de Vrouwenbond Afgelopen woensdag was het alweer de derde keer dat de vrouwen van de Vrouwenbond zich verzamelden in De Jozef voor een modeshow van kledingwinkel Margaritha Fashion. Door: Michelle Tuyp De dames van de Vrouwenbond komen iedere maand eenmalig samen om wat leuks te doen. De modeshow is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden en daarmee ook een van de favoriete uitjes van de groep. Dit jaar bestaat de Vrouwenbond 66 jaar, dus uiteraard kwamen de meeste vrouwen opdagen bij deze altijd hele gezellige avond. Gepresenteerd en georganiseerd door winkeleigenaresse Sylvia Tol liep alles helemaal gesmeerd. De avond begon met een lekker taartje en drankje voor de 75 aanwezige vrouwen en al snel kwam het eerste model de zaal binnenlopen. Met Nel Bootsman, wie ook in het bestuur zit van de Vrouwenbond, Aal Woestenburg, Margareth Peerdeman, Rita Schilder, Gré Veerman, Nel Van Vlaanderen en Melinda Bond als modellen, werd de kleding door verschillende generaties tentoongesteld. Met de professionele ervaring als model bij MS Mode was Sylvia heel blij dat Melinda als jongste model van de avond haar collectie wilde tonen. De sfeer was goed, de modellen hadden het naar hun zin en de vrouwen kletsten de avond met gemak voorbij. Vol enthousiasme liepen de dames door de zaal met de schitterende nieuwe kerstcollectie. Blousejes, tops, gilets en jassen met mooie feestelijke details gingen in het rond. De maten variëren van maat 38 tot en met maat 50, dus vrijwel iedereen kan er terecht voor de feestdagen. Subtiel met een zwart glitter topje of juist een kobaltblauwe blikvanger: de collectie was gevarieerd. Veel aanwezige vrouwen zijn al lang vaste klant van Margaritha en wilden de nieuwste items dus ook graag even goed van dichtbij bekijken, het materiaal voelen en alvast hun favoriete artikelen reserveren. Het geroezemoes over welke kledingstukken de vrouwen graag wilde hebben klonk door de zaal. Tot slot deden Sylvia en Nel Veerman-Plat nog gezamenlijk een loting waarbij zij tien cadeaubonnen van de winkel weggaven. De dames weten wat ze deze week te doen staat. Met hun verlanglijstjes gemaakt, een cadeaubon op zak en de stapelkortingen die tot 5 december zullen duren, kan er heerlijk geshopt worden voor de feestdagen. |Doorsturen

