Mariabeeld omringd door zwerfvuil

En weer was het raak. In het Boelenspark werd het Mariabeeld voor de zoveelste keer slachtoffer van vervuiling. De straat ligt bezaaid met lege blikjes, sigarettenpeuken en –verpakkingen, glasscherven en ander afval.

Het grote verschil met voorgaande situaties is dat dit keer op de plaats delict een scooter achter werd gelaten. Of de scooter van één van de bevuilers is of van een onschuldige bezoeker is onduidelijk. Wel duidelijk is dat het voertuig een opvallende verschijning is tussen het zwerfvuil.

De beheerders van het Mariabeeld roepen wederom op tot begrip. ,,Er staan letterlijk meerdere vuilnisbakken rond het bankje. Gooi daar alsjeblieft je afval in. En laat vooral glasscherven niet in het gras liggen. Er lopen ook kinderen en honden in het park.”