Mariakerk in kerstsferen

Vrijdagmorgen werden de handen uit de mouwen gestoken in de Mariakerk. Een groep vrijwilligers – met samen flink wat jaartjes relevante werkervaring – gingen aan de slag met de levensgrote kerstkribbe en overige kerstversiering.

Maar liefst acht man stond al vroeg in de startblokken om de podiumdelen waarop de kribbe gebouwd werd op te stellen. Het eindresultaat is adembenemend geworden. Breng een bezoekje aan de Mariakerk en geef je ogen de kost. De prachtige ster aan de toren is gesponsord door Tol Plaatwerken en de verlichting door de vrijwilligers van RKAV.

Een mooi initiatief in de kerk aan de Julianaweg is te vinden bij de kerstboom in de kerk. Onder de boom staat een mand waar men speelgoed kan achterlaten voor de minder bedeelden onder ons. Met een bezoekje aan de Mariakerk kun je dus veel goed doen.