Van de kelder naar de kroon

Marit Beets namens Nederland in finale Miss Grand International

Dit voorjaar werd zij gekroond tot Miss Grand Nederland en vanaf morgen vertegenwoordigt Marit Beets ons land in Indonesië, tijdens alle activiteiten rondom de Miss Grand International-verkiezing. ,,Dit is mijn kans om ons land op de kaart te zetten en onze stem te laten horen.” Want het gaat niet alleen om de buitenkant, ook de te delen boodschap weegt zwaar bij de jury. Maandagavond vertrok de Volendamse, op 25 oktober om 12.00 uur Nederlandse tijd is de finale in het Sentul International Convention Center, waar ook grote artiesten als Celine Dion, Katy Perry, Shawn Mendes en Justin Bieber hebben gestaan.

Deelnemers worden gevraagd om een platform te stichten en Marit deed dat tijdens de nationale verkiezing rondom acné, waar zij zelf al jaren mee worstelt. ,,Destijds leverde dat duizenden berichtjes op en ben ik dagen bezig gewest met antwoord geven. De Cosmopolitan schreef er over, het werd heel positief ontvangen. Nog steeds komen er wel eens mensen naar me toe met ‘tof dat je dit hebt gedeeld’. Er zijn jongeren of jong volwassenen die niet of nauwelijks naar buiten durven, ze reageerden vaak met ‘dit geeft me de kracht’, er is minder schaamte door er open over te zijn. Zo kun je een rolmodel zijn.”

Een Miss met acné. ,,Ik sta daar nog steeds voor en dat wordt nu alleen nog maar een tandje harder”, doelt zij op de reacties op weg naar de internationale verkiezing. ,,Want internationaal gezien hebben de deelneemsters van buiten geen imperfectie. Ze zijn allemaal slank, hebben geen cellulitis, maar ook geen puistjes. Daar vorm ik de uitzondering op. Ik wil de standaard doorbreken en dat wordt tot nu toe goed opgepakt door media. Maar er zijn ook mensen die het veroordelen en roepen ‘dit is geen Miss’, met puistjes kun je niet meedoen. De online fanbase van deze verkiezing is niet normaal zo intens groot. Fans maken op basis van foto’s zogenaamde hot pics en kiezen – wie zij denken dat daar in hoort – hun top 20 uit. De ene keer sta ik daar tussen, de andere keer niet.”

‘Je moet echt wel met een boodschap komen op het podium, als jij jezelf mag presenteren’

,,Op het moment dat de verkiezing begint, zie je verschil in deze ‘hete foto’s’ en krijg je verschuivingen. Het is de bedoeling dat je in het begin al piekt en dat probeert vast te houden. En het is eigenlijk een politiek spel. Door zelf iets te posten en te communiceren met de fans, kun je het beïnvloeden. Dat doe je op belangrijke pagina’s, met belangrijke sponsoren waar we als Missen op bezoek gaan. Je moet mee in dat spel en dat doe ik omdat ik een missie heb. Die is Nederland zo hoog mogelijk op de kaart te zetten. Want Nederland heeft bij deze verkiezing nog nooit de top-tien gehaald.”

Er wordt straks naar alles gekeken. ,,Bij Miss Grand kijken ze naar Body, Brains and Beauty. Ze staan voor de slogan ‘Stop the war and violence’. Gezien wat er gaande is in de wereld – oorlog en het geweld – kan ik me daar volledig bij aansluiten. Je kunt zeggen ‘het is wel stereotype voor een Miss-verkiezing’, wereldvrede, maar het is wel écht. Je moet jezelf echt inlezen en inleven, je moet echt wel met een boodschap komen op het podium, als jij jezelf mag presenteren.”

Dat het menens is, bleek twee jaar geleden, toen Miss Myanmar zich op het podium uitsprak over de politieke situatie in haar land. Marit: ,,Sindsdien is zij daar niet meer welkom. Canada heeft haar verwelkomd. Dit is een pijnlijk maar ook een prachtig voorbeeld van waar de verkiezing voor staat. Wij zijn vrijheid van meningsuiting gewend, dat is daar niet en dat kunnen wij ons niet voorstellen. Als je stil bent en je zegt niks, bereik je ook niks. Als je wel je mond opentrekt, kun je ergens komen. Wij gaan straks naar Bali en Jakarta, daar is homoseksualiteit niet toegestaan. De mannen die namens deze verkiezing mij begeleiden als national directors zijn getrouwd met elkaar en gaan mee. De vraag is wat dat daar doet. In dit wereldje zijn veel mannen die op mannen vallen. Dat zou overal oké moeten zijn.

Wij zijn straks te gast in hun land, dus moeten we hun cultuur respecteren, maar je zou graag een statement maken. De Miss Grand Nederland 2020 gebruikt homoseksualiteit – naar aanleiding van de geaardheid van haar broer – destijds als platform, maar dat was toen in een ander land.”

Commotie

Marit deed in de afgelopen jaar al aan meerdere Miss-verkiezingen mee en behaalde allerlei podiumplaatsen. ,,De studie die ik doe heeft er daarentegen weinig mee te maken, Human Resource Management binnen bedrijven. Het is vooral vraagstukken van bedrijven oplossen, zoals ziekteverzuim. Ik werk al met enige regelmaat voor recruitmentbureaus en zou ooit zelf een bedrijf willen starten in HR en recruitment.”

In het eerste jaar werd zij door dorpsgenoten soms op een minder leuke manier benaderd vanwege het deelnemen aan Miss-verkiezingen. ,,Dat is afgenomen. Ik deed een tijdje geleden mee aan een tv-programma (Love Island, red.) en dan weet je dat er geheid commotie gaat komen. Ik heb in de loop der jaren geleerd dat ik me er niet zoveel meer van aantrek en dat zorgt ervoor dat ik dingen doe die ik nu doe. Bijvoorbeeld in lingerie poseren voor bedrijven. Voorheen dacht ik dan: ik geef mezelf nu wel heel erg bloot, wat zouden anderen er van denken. Het is leren om ergens schijt aan te hebben. Waarbij ik mezelf er ook wel eens op betrap dat ik een mening heb over iemand die ik niet ken. Daar kun je dan iets mee voor jezelf, als je je daar bewust van bent. Gelukkig liggen de dagen dat ik op mijn kamertje dacht ‘ik moet maar stoppen’ ver achter me.”

Die kamer in de kelder van de ouderlijke woning aan het Zuideinde staat nu vol met rekken, behangen met diverse jurken en andere kleding. ,,Er staat veel op het programma, vanaf het moment dat we daar aankomen in Bali. Ook activiteiten die met de cultuur van daar te maken hebben. Zo brengen we een bezoek aan de Moslim Fashion Week en gaan wij als Missen de catwalk op met een hoofddoek. Persoonlijk vind ik dat heel vet, om een hijab te dragen en je te leren verplaatsen in andere culturen. We gaan ook in Balinees gewaad.”

‘Als je echt nummer één wordt, geeft dat je de kans om als Miss Grand de wereld rond te reizen en naar plekken te gaan waar oorlog wordt gevoerd, waar ook ter wereld’

Van 3 tot 14 oktober verblijft het internationale gezelschap op Bali, waar de voorbereidingen plaatshebben. ,,Daarna vliegen we door naar Jakarta en beginnen de shows. De galaronde, we gaan in sportkleding. Dat is omdat bikini’s daar niet zijn toegestaan. Achter gesloten deuren, zonder camera’s en publiek, is er wel een bikini-ronde. Voor mij is dat juist de meest interessante ronde, want dan kun je jezelf laten zien, dat heeft een bepaalde vibe.”

Drie koffers

,,We lopen ook in een nationaal kostuum en dat moet heel groots zijn. Alleen al voor dat pak zijn er drie koffers nodig. Voor mij heeft een Indonesische juwelenontwerper samen met een Nederlandse kunstenaar een ketting in Delfts Blauw gemaakt, die alleen al vijf kilo weegt. Daarnaast heeft een Balinese ontwerper mijn jurk gemaakt, welke ik voor vertrek nog niet heb gezien. Er word echt aan alle kanten voor je gewerkt.”

Daarna wacht de finale. ,,De top 10 mag vervolgens een speech doen, over Stop the War and Violence. Kijkend naar de situatie van Oekraïne, ik heb nog nooit zo dichtbij oorlog meegemaakt, het is altijd heel ver weg of je kent het vanuit de geschiedenisboeken. Het is mijn doel om in de top 10 te komen, want de hele top tien krijgt namelijk een kroon, omdat het de tiende verjaardag is van deze verkiezing. Als je in de top tien komt, krijg je een stem en word je als land gehoord. Daar heb je al die maanden voor getraind, om die ene minuut te mogen spreken. En als je echt nummer één wordt, geeft dat je de kans om als Miss Grand de wereld rond te reizen en naar plekken te gaan waar oorlog wordt gevoerd, waar ook ter wereld. Daar hebben we voorafgaand al een contract voor ondertekend. Als je dat meemaakt, de pijn en het verdriet ziet, dat heeft écht impact. Als Miss Grand ga je die oorlogen niet stoppen, maar je wordt voor allerlei activiteiten ingezet en deze organisatie is wereldwijd heel groot en heeft wel een bepaalde invloed.”

De afgelopen maand voelde zich als een topsporter. ,,Wat je er voor moet laten, het sporten, op je voeding letten, trainen om twaalf uur op hakken te kunnen staan, je moet álles lezen om op de hoogte te blijven van nieuws. Sporters krijgen vrijstellingen van school, maar mij kost het bakken met geld en ik krijg geen vrijstelling omdat ik geen sportersregeling heb. Daarop heb ik een organisatie gevraagd er naar te kijken en zo is het toch gelukt om een pilot-talentenregeling voor de Hoge School van Amsterdam op te zetten en vrijstellingen te krijgen. Daar kunnen meerdere jongeren profijt van hebben. Zo heb ik in ieder geval al iets kunnen betekenen.”