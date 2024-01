Haar missie: anderen helpen het zelfvertrouwen over hun uiterlijk te hervinden

Marta Sombra: specialist in medische huidpigmentatie en permanente make-up

Marta Sombra is specialist in permanente make-up (PMU) en medische huidpigmentatie, en opende haar eigen salon in Volendam na het voltooien van de opleiding aan de Irma Hulscher Academy. Ze is bedreven in het aanbrengen van wenkbrauwen, lippen en eyeliner en voert daarnaast medische behandelingen uit, waaronder het behandelen van huidziekten, lipverfraaiing, borstreconstructies, hazenlipcorrecties. Maar bovenal blinkt Marta uit in het corrigeren van foutief aangebrachte PMU. Op dit moment studeert ze natuurgeneeskunde, omdat ze gelooft in een holistische benadering.

Marta Sombra

Marta, wie kunnen bij jou terecht?

,,Het gros van mijn klanten wil de wenkbrauwen, ogen (eyeliners) of lippen meer vorm en expressie geven met permanente make-up. Dat doe ik op dagelijkse basis. Bij elke behandeling kijk ik zeer kritisch naar wat past bij het gezicht. Past iets niet, dan doe ik het niet. In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in het corrigeren van oude en lelijk vervaagde permanente make-up. Wekelijks corrigeer ik paarse, grijze, rode of oranje geworden wenkbrauwen. Dankzij mijn medische huidpigmentatie opleiding heb ik diepgaande kennis van het mengen van kleuren om de perfecte kleur te bereiken. Verder beheers ik verschillende technieken om foutieve of mislukte wenkbrauwen te verbeteren en maak ik uitsluitend gebruik van pigmenten die nagenoeg vrij zijn van metalen. Dus ook mensen met een allergie voor bepaalde metalen kunnen bij mij terecht.”

‘‘Ik sta altijd‭, ‬maar‭ ‬dan ook altijd klaar‭ ‬voor nazorg of vragen”

,,Verder bied ik ondersteuning aan vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan als gevolg van borstkanker. Na de amputatie van de borst wordt vaak een implantaat ingebracht, maar de tepelhof ontbreekt. Met medische huidpigmentatie kan ik de ontbrekende tepelhof aanbrengen. Het vinden van de juiste pigmentkleur is daarbij natuurlijk cruciaal, je wilt dat beide borsten hetzelfde uiterlijk hebben. Soms meng ik wel vijf of zes verschillende kleuren om de perfecte pigmentkleur te bereiken. Een dergelijke behandeling neemt doorgaans tweeënhalf tot drie uur in beslag.”

,,Ook behandel ik huidproblemen zoals acné met blijvend resultaat. Een jonge vrouw kwam vorig jaar bij mij met zeer zware acné. Ze was onder behandeling geweest bij een arts en had diverse andere huidbehandelingen geprobeerd. Niets hielp totdat ze bij mij kwam. Binnen twee maanden kreeg ik haar gezicht ‘schoon'. Ze was onbeschrijflijk blij met het behaalde resultaat, en dat is waarvoor ik het doe. Door mijn kennis en kunde als huidspecialist te combineren met mijn opleiding tot natuurgeneeskundige integreer ik externe en interne benaderingen. Ik geloof sterk in de onlosmakelijke verbinding tussen huid en organen.”

,,Ik neem altijd ruim de tijd voor een afspraak,” benadrukt Marta. ,,Voor elke PMU behandeling reserveer ik minimaal twee uur, ik wil in geen geval dat er sprake is van haast. Ik streef ernaar dat elke klant zich op zijn gemak en gehoord voelt. Bij elke eerste behandeling vul ik samen met de klant een medische lijst in, bespreek een plan van aanpak en documenteer nauwkeurig alle afspraken, gebruikte producten en materialen. Daarnaast stuur ik gedetailleerde instructies voor zowel voorzorg als nazorg.”

Je studeert natuurgeneeskunde. Wat is het verband met PMU en Huidbehandelingen?

,,Mijn reis in de wereld van permanente make-up (PMU) begon in 2014. Na het voltooien van de allround opleiding aan de Irma Hulscher Academy, volgde ik nog tientallen masterclasses op het gebied van PMU & huidbehandelingen. Ik hou ervan om mijn kennis te vergroten om mensen daarmee beter te kunnen helpen. Daarom blijf ik masterclasses volgen. En door natuurgeneeskunde te combineren met de behandelingen die ik aanbied, kijk ik zowel naar de binnenkant als de buitenkant van het lichaam. Het stelt me in staat om allerlei huidproblemen op te lossen en het biedt een breder perspectief op schoonheid en welzijn.”

Marta glimlacht als ze ten slotte zegt: ,,Mijn salon gaat verder dan het uiterlijke. Toen ik met dit werk begon, opende het deuren naar vriendschappen en verbindingen die ik zo miste in Volendam toen ik hier kwam wonen met mijn partner. Hoewel ik mensen help weer gelukkig te zijn met hun uiterlijk, realiseren mijn klanten zich waarschijnlijk niet hoe zeer ze mij hebben geholpen met de groei van mijn sociale leven. Het is een bijzondere wisselwerking waar ik super dankbaar voor ben.”

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

Marta Sombra

Marsdiep 1, Volendam

W: martasombra.nl

E: pmumst@gmail.com

T: 06-48274735

Marta Sombra’s salon is ingericht volgens GGD-richtlijnen.

Wie is Marta Sombra‭?‬

Marta Sombra, een bevlogen Braziliaans-Nederlandse vrouw, vond in 2007 haar weg naar Volendam, gedreven door de liefde. De start van haar Nederlandse avontuur was verre van eenvoudig. Alles wat haar dierbaar was liet ze achter: vrienden en familie. Hoewel haar hart nog steeds warm klopt voor Brazilië, heeft ze in Nederland en met name in Volendam inmiddels haar thuis gevonden.

Gewapend met een universitair diploma en een succesvolle carrière in Finance, verraste Marta haar omgeving toen ze besloot het pad te volgen dat haar hart haar ingaf. Ze begon aan de opleiding tot allround PMU specialist. De carrièreswitch kwam voort uit persoonlijke ervaring, toen de stress van haar verhuizing naar Nederland leidde tot alopecia areata (lokale kaalheid). Haar wenkbrauwen verdwenen volledig, wat Marta diep verdrietig en onzeker maakte. Een reis naar Brazilië voor een behandeling met permanente make-up, voorgesteld door haar vader, veranderde alles. Het prachtige resultaat herstelde niet alleen Marta’s zelfvertrouwen, maar inspireerde haar ook om anderen op dezelfde manier te helpen.

Marta’s salon aan huis is, behalve uitgegroeid tot een professionele onderneming, ook een plek geworden van warmte en zelfvertrouwen, waar mensen de zorg en aandacht vinden die ze nodig hebben. Marta Sombra, een trotse brug tussen twee culturen, zet haar kennis en ervaring in om schoonheid en kracht in het leven van anderen te brengen.

Permanente make-up

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is permanente make-up niet permanent, zoals bij een tatoeage. Een tatoeage bevindt zich in de laag dermis. Deze laag zorgt ervoor dat de tattoo jaren blijft zitten, ook wel permanent genoemd.

Permanente make-up, mits in de juiste laag gezet, is niet voor altijd. Het belangrijkste verschil heeft te maken met de diepte van het inbrengen van het pigment. Bij een tatoeage wordt het pigment meestal dieper dan 3 mm in het onderhuids bindweefsel aangebracht. In deze laag worden de pigmenten ingekapseld en dit proces is minder makkelijk terug te draaien. Bij PMU worden de pigmenten 1,5-2 mm in de lederhuid geplaatst. Dat is ook de reden dat PMU vervaagt en een tatoeage veel minder. Verder is er verschil in de gebruikte pigmenten, de naald, het apparaat en de techniek van aanbrengen.

PMU blijft een lange periode zichtbaar, maar gaat op den duur vervagen, afhankelijk van het huidtype, de hoeveelheid zonlicht en cosmetische behandelingen die iemand ondergaat, zoals scrubs/peelings. Klanten worden daarom geadviseerd om na gemiddeld één tot anderhalf jaar terug te komen voor een opfrisbeurt.

Marta Sombra