Mastermate Divema: Groot geworden door klein te blijven

Mastermate Divema is in 1974 opgericht door Dick Veerman (van Pietje). Gedurende tientallen jaren bouwde ‘de Divema’ een warme en oprechte band op met haar klanten. Ondanks dat de groothandel in ijzerwaren, gereedschappen en hang- en sluitwerk zich enkele jaren geleden aansloot bij de landelijke Mastermate organisatie, wordt het lokale karakter gekoesterd. ,,Men komt hier voor dat ouwehoertje en balletje gehakt op vrijdag. We staan letterlijk midden in de gemeenschap en hebben oprechte binding met onze klanten.’’ Aldus Tom Veerman, huidig directeur en zoon van de oprichter.

Mastermate Divema is gevestigd in een fraai en ruim opgezet pand aan de Julianaweg 208A in Volendam. Vanuit zijn moderne kantoor kijkt Tom terug op de beginjaren. ,,Mijn vader werkte ooit bij Mutoblok, vlakbij het Slobbeland. Hij woonde op loopafstand en begon op de administratie. Bij dit bedrijf werden onder andere aluminium klinken gemaakt. Later ging hij ook de weg op voor de verkoop. Van daaruit kwam het idee om voor zichzelf te gaan als importeur en verkoper van bevestigingsmaterialen. Zo is toen zachtjes aan Divema ontstaan. Toen ik zelf in 1989 van school kwam, ben ik meteen bij Divema gaan werken. Het bestond toen al vijftien jaar maar was nog vrij klein. Na een tijdje ontstond er ruimte om voorraad aan te leggen en ging het allemaal wat sneller. Samen met mijn broer en mijn vader hebben we Divema uiteindelijk gemaakt tot wat het nu is. Tegenwoordig bestaat ons team uit ongeveer 35 medewerkers, verspreid over Volendam en onze vestigingen in De Goorn en Zwaagdijk. Onze locatie in De Goorn heeft kort geleden een speciale deurenafdeling geopend: RUVO compleet met twee bekwame deur-afhangers. Als je hang- en sluitwerk verkoopt, moet je namelijk eigenlijk ook deuren leveren. Dit past precies bij onze benadering: een compleet pakket, van A tot Z zodat de klant er geen omkijken naar heeft.

Hierbij doet de omvang van een project er niet toe, of nu om één of honderd deuren gaat, we lossen het op.’’

Al sinds de oprichting staat Mastermate Divema voor maximale service. Het altijd willen voldoen aan alle vragen, betekent ook een voortdurende groei van het assortiment. Tom legt het uit: ,,we verkopen eigenlijk nooit een nee. Dat doen we al vanaf het begin, dus dat zit in ons DNA. Als iemand iets nodig heeft, dan regelen wij dat gewoon. Ook als het buiten assortiment is… En dat wil wat zeggen, want we hebben alleen hier in Volendam al 20.000 producten op voorraad. Dat aanbod is altijd in beweging. Als voorbeeld noem ik onze persoonlijke beschermingsmiddelen, voor alles wat je verplicht bent om te gebruiken in de bouw. Die productgroep is al zeer compleet, maar is nog steeds groeiende. Dankzij onze vakkennis kunnen we goed adviseren. Of het om handschoenen, maskers, bedrijfskleding of schoenen gaat. Wij weten waarom en wat je moet gebruiken.’’

Een dergelijke hoeveelheid producten én klanten die snel hun producten nodig hebben, vraagt om een waterdichte back office en een strakke organisatie. Wat dat betreft geeft het samenwerkingsverband met Mastermate een grote meerwaarde. Ook de webshop, het gezamenlijke magazijn, marketing en distributie netwerk maakt de onderneming toekomstbestendig. Tom licht toe. ,,In Bleiswijk heeft Mastermate net een gigantisch nieuw distributie centrum van 12.000 vierkante meter geopend. Voor een deel gerobotiseerd, worden er 20.000 kratjes de hele dag door gevuld met leveringen voor klanten en vestigingen. Als wij iets nodig hebben, dan wordt het hier ’s nachts gebracht. Als de klant dan om half zeven komt dan staan de spullen netjes klaar, of we brengen het op locatie. We moeten concurreren met de digitale jongens, dus alles moet de volgende dag geleverd worden. En dat lukt ook!’’ De gehele Mastermate organisatie toont op meer gebieden aan, hoe krachtig het geheel is als er goed samengewerkt wordt. ,,Met alle ongeveer veertig vestingen zitten we door heel het land. Onze klanten kunnen bij iedere Mastermate vestiging in Nederland terecht. Aan onze kant kunnen wij weer altijd terugvallen op de gezamenlijke kennis. Je hebt bijvoorbeeld vestigingen die van oudsher bijvoorbeeld veel kennis hebben van toegangscontrole en deurautomatiek. Ook stelt Mastermate een team beschikbaar die ankerplannen voor onze klanten uitrekent. Aannemers kunnen terugvallen op kennis die wij hebben. Aan de hand van een bouwtekening rekenen wij ook voor ze uit wat ze nodig hebben. Met een prijsopgave erbij. Zonder fouten en met precies de juiste aantallen.’’

Terug- en vooruitkijkend kijkend is Tom tevreden met waar Mastermate Divema zich na bijna vijftig jaar bevindt en waar het naartoe gaat. ,,Vanuit de organisatie is er veel aandacht voor opleidingen. Onze mensen worden voortdurend bijgespijkerd. Als iemand hier als verkoper in dienst treedt worden er cursussen en trainingen aangeboden. We hebben inmiddels namelijk bijna 50.000 producten. Ook op artikelniveau blijven we de balie en verkopers bijspijkeren. Momenteel sturen we ook volop op duurzaamheid. Eén van onze doelstellingen is het klimaatneutraal maken van onze vestigingen. Over twee jaar moeten we hier gasloos zijn en ook onze vervoersmiddelen moeten naar elektrisch. We zijn altijd aan het kijken naar de toekomst. Tegelijkertijd zijn we er wel degelijk trots op dat wij eigenlijk alle grote aannemers in Nederland beleveren en kunnen beleveren. Daarnaast zijn we ook nog altijd perfect ingericht op de ZZP’ers. Of je de bestelling wil halen of dat we het moeten brengen, het uitgangspunt is dat we de klant correct en vooral snel bedienen.’’

Wij zouden op zich nog wel een vestiging erbij willen openen, maar heel concreet is dat nog niet. Een jaar geleden is mijn pa uit de zaak gegaan. Hij kon het niet loslaten en is tot zijn 80ste actief geweest. Hij is nog erg actief op maatschappelijk gebied en zit niet stil. Hij heeft zijn weg wel gevonden, maar wij zijn in ieder geval van plan om hier nog minstens vijftig jaar door te gaan!’’