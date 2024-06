Algemeen

Marie Molenaar, Nico Binken, Nol Vink en Frank Stuurman. Mastermate Wielerronde voor Carmar een groot succes Maar liefst 64 sportievelingen hebben op 25 mei meegedaan aan de fietstocht voor het goede doel, georganiseerd door Nol Vink en Frank Stuurman, beiden werkzaam bij Mastermate Divema. Geïnspireerd door de verhalen van hun buurman Nico Binken, penningmeester bij de Stichting Carmar, was het doel dit keer al snel gekozen. Bij het opzetten van de tenten en bij de start van de 100 kilometer lange tocht was er nog een flinke regenbui, maar even later werd het droog. Met een matige wind was het prachtig fietsweer. De tocht begon bij Divema Volendam, waarna de route via de drie verschillende Mastermate-filialen in Zwaagdijk en De Goorn weer terug naar Volendam voerde. Daar wachtte op het terrein van Divema onder andere een biertap en een foodtruck op de deelnemers. Er waren alleen maar positieve reacties van alle deelnemers, ondanks enkele lekke banden. Met alle ervaring onder de atleten waren die problemen echter snel opgelost. Ook was er nog een loterij met verschillende prijzen, waaronder een sporthorloge van Garmin, gesponsord door Juwelier Schilder-Vlugt, dat werd gewonnen door Marie Molenaar. Verder waren er diverse producten te winnen van leveranciers van Divema, zoals Makita en Milwaukee Tools. Met behulp van sponsoring is het Nol en Frank eindelijk gelukt dit evenement te organiseren. Zij willen dan ook hun grote dank uitbrengen aan: Juwelier Schilder-Vlugt, Leek Groente & Fruit, Brood- en banketbakkerij van Pooy, Slagerij Bakkertje, PK Trading, Banketbakkerij Sier, Tase Wonen en Slapen, Osso Kapsalon, Mooijer Volendam, Fietsservice Koning, Peter Gorter de echte bakker, Boels Verhuur b.v. Purmerend, Gemeente Edam-Volendam, Kaaskapel Edam, ’t Gat van Nederland en Bike Totaal. Ook speciale dank aan enkele leveranciers van Divema die hun steentje hebben bijgedragen: Makita, Milwaukee, Panasonic, Solid Gear, Mascot Workwear, Equi Nederland, Snickers, Fristads en MasterMate. Het organiseren van deze eerste fietstocht is Nol en Frank goed bevallen. Gezien het sportieve plezier dat de deelnemers hebben beleefd, de gezamenlijke inzet voor het goede doel en het (financiële) succes van deze tocht, zal het volgens de organisatoren een jaarlijks terugkerend evenement worden. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.