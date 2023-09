Max en Henny vieren 65 jaar huwelijksgeluk

Maandag 4 september was het precies 65 jaar geleden dat Max en Henny van der Horst elkaar het jawoord gaven. Stralend in hun mooiste kleding ontvingen ze thuis in Volendam niet alleen familieleden, maar ook locoburgemeester Kees Schilder om de prachtige mijlpaal te vieren.

Door: Kevin Mooijer

Het liefdesverhaal van Max en Henny begon in 1956 op een onwaarschijnlijk plek: de Sociale Verzekeringsbank. ,,We waren collega’s bij de SVB en vonden elkaar gelijk al heel leuk”, herinnert Max zich terwijl er een lach op zijn gezicht verschijnt. ,,Twee jaar later stapten we in het huwelijksbootje. In die eerste periode woonden we samen op driehoog-achter in Amsterdam, voor zes gulden huur per week.” Hoewel ze later naar een andere locatie in de stad verhuisden, kozen ze in 1968 voor een nieuw thuis in Edam. ,,We waren op zoek naar wat meer rust en dat vonden we hier in de gemeente. En inmiddels wonen we al jaren in Volendam.”

Max en Henny zijn de ouders van twee dochters, hebben drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. ,,Ieder kleinkind heeft zelf twee kinderen”, zegt Max trots. ,,Binnenkort gaan we met onze dochter Diana en haar man naar Egypte om ons 65-jarig huwelijk te vieren. Daar kijken we ontzettend naar uit.”

Een huwelijksjubileum van 65 jaar is zeldzaam, en dus besluiten Max en Henny het geheim achter hun succesvolle echtverbintenis te delen: ,,Geven en nemen, dat is de sleutel tot een gelukkig huwelijk.”