Medische keuringen voor het verlengen van rijbewijzen van onder andere senioren en beroepschauffeurs.

Rijbewijskeuringen locatie Volendam – Peuterspeelzaal ’t Kattekopje aan de Foksiastraat.



Beroepschauffeurs en automobilisten die gekeurd moeten worden om te mogen blijven rijden kunnen direct online een keuring boeken: www.voor-keur.nl. Hetzelfde geldt uiteraard voor de automobilisten (75+) die het rijbewijs willen verlengen, of andere medische keuringen. Keuringen gaan alleen op afspraak.

Partnercontent

Online te boeken www.voor-keur.nl of telefonisch 085 0607065. Wij zijn elke maand op deze locatie aanwezig. Eerstvolgende datum zaterdag 9 oktober.



Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00. Het tarief voor een senioren B/E (75+) keuring is € 50,00. Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 3 maanden voor deze datum. Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring bij het CBR. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl. Zodra u van het CBR uw keuringsverslagen ontvangen heeft, raden wij aan een afspraak te maken bij een arts die uw formulier digitaal via Zorgdomein kan invullen en terugsturen naar het CBR. Op deze locaties wordt uiteraard gebruik gemaakt van dit digitale platform Zorgdomein.



Voordat u naar de keuring komt, leest u altijd goed wat u precies mee moet nemen om de keuring goed te laten verlopen. Deze informatie vindt u op onze site.