Nieuwbouwwijk ‘voor starters en senioren’

Meer huurwoningen in laatste deel ‘Waterrijk’ te Oosthuizen

De nieuwbouwwijk ‘Waterrijk’ in Oosthuizen gaat haar laatste fase in wat besluitvorming betreft. Voor de fases 3B en 3C moet de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen. Dit is nodig voor het realiseren van honderdvierenzestig nieuwe huizen. Aanvankelijk was het namelijk de bedoeling om sportvelden te verplaatsen naar dit gebied. Dit ging niet door en daarom is er nu meer ruimte voor woningbouw.

Door: Laurens Tol

In deze laatste fases wil Wooncompagnie tevens huurwoningen realiseren. Daarbij gaat het om appartementen en boven- en benedenwoningen voor starters en senioren. Verder zijn er onder meer plannen om er vrijstaande en twee-onder-een-kaphuizen te bouwen. Daarnaast is het idee om rijtjeshuizen te realiseren in rijen van maximaal zes. Men wil een ‘gevarieerd beeld’ ontwerpen door duurdere woningen naast goedkopere te plaatsen.

’Landelijk bouwen’ is net als bij eerdere fases het uitgangspunt bij de laatste delen van Waterrijk. Dat wil zeggen dat de bouwwerken altijd kappen zullen hebben en een ‘kleinschalige uitstraling’. Onderdeel van dat landelijke is ook dat er sprake is van een gemengd woningbouwprogramma. Daarom zullen er dus allerlei verschillende type woningen worden gebouwd.

Voor de geplande appartementen wil men maximaal drie gebouwen realiseren. Deze zullen wel passen in de gestelde beeldkwaliteitsregels voor Waterrijk. Het ontwerp voor de appartementengebouwen is niet willekeurig gekozen. Dit refereert namelijk aan oude kaaspakhuizen die ooit in het gebied gestaan hebben. De appartementen zijn toegestaan bij fase 3C, het gebied nabij basisschool De Koningsspil.

"De huidige ontsluitingswegen kunnen de extra verkeersbewegingen goed verwerken"

Na publicatie van het voorliggende plan zijn zevenendertig zienswijzen binnengekomen. Deze hebben niet bijgedragen aan een wijziging van het bestemmingsplan. Ze gaan bijvoorbeeld over de toenemende verkeersdrukte, de berekening daarvan en ontsluiting. De gemeente constateert dat de huidige ontsluitingswegen de extra verkeersbewegingen van Waterrijk goed kunnen verwerken. Daar voegt ze aan toe dat er geen haalbare alternatieve ontsluiting-mogelijkheden zijn bij de nieuwe wijk en onderbouwt dit eveneens.