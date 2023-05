,,Meestal verzin ik een spel met LEGO, dan maak ik een oorlogsgebied. Dan kan je ook euro’s verdienen.’’

Klein maar krachtig

Klein maar krachtig: In deze rubriek vertellen kinderen uit Edam-Volendam over hun speelgoed

en toekomstdromen. Deze week: Tico Weijers (10) uit Edam.

Door: Elaine Delforterie

Met wie woon je samen?

,,Ik woon met mijn broertje Luca, m’n vader Bart en mijn moeder Lisa.”

Wat is jouw favoriete speelgoed?

,,Ik denk LEGO, daar kan je altijd gewoon dingen mee bouwen. Je kunt er veel meer mee dan je met andere dingen kan. Meestal verzin ik een spel met LEGO, dan maak ik een oorlogsgebied.”

Wat wil je later worden?

,,Kok of uitvinder. Of allebei. Dan wil ik het om de dag doen, de ene dag kok en de andere dag uitvinder. Ik weet nog niet precies wat ik wil uitvinden, daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Als kok wil ik van alles koken. Het liefst wil ik dan bij een snackbar werken, maar dan in de stijl van een restaurant. Net als La Galera een soort pizza restaurant. Dat ze niet alleen patat hebben, maar ook andere dingen.”

Waar word jij boos van?

,,Ik word minder snel boos. Ik kan het niet heel goed uitleggen, maar soms raak ik een beetje gestrest op school. Als rekenen dan niet goed gaat en dan bij Engels begrijp ik het niet, bij taal gaat het dan ook fout. En als er dan nog iets gebeurt wat niet leuk is, dan heb ik gewoon nergens meer zin in.”

Waar word jij verdrietig van?

,,Ik word niet zo snel door pijn verdrietig, maar wel door emoties. Het is een beetje moeilijk uit te leggen.”

En waar moet jij hard om lachen?

,,Om moppen en dingen waar je meestal wel om lacht. Ik onthoud niet heel snel moppen, daarom blijven ze ook leuk. M’n broertje vertelt vooral vaak moppen.”

Van wie ben jij fan?

,,Ik heb niet echt iemand waar ik écht fan van ben. Misschien van mijn familie. Als ik iemand moet kiezen dan is het Mick. Hij speelt Minecraft op YouTube. Ik speel zelf ook Minecraft. Dat is ook de reden dat ik uitvinder wil worden, je kan heel veel bouwen in Minecraft. In creative kan je allemaal dingen bouwen en in survival is eigenlijk gewoon het echte leven en dan moet je overleven. Ik ben nu iets meer bezig met survival, want creative wordt op een gegeven moment best wel saai.”

Wat doe je het allerliefst?

,,Zwemmen of iets anders met m'n vrienden doen. Vooral in de zomer. We hebben ook een dag dat er allemaal vrienden van m'n vader komen en dan gaan we hier achter zwemmen en ook BBQ’en enzo. Dat is altijd heel leuk.”

Als je een wens mocht doen, wat zou je dan wensen?

,,Ik denk dat er minder snel weer oorlogen komen. Bijvoorbeeld in Oekraïne en Rusland.”

Hoe ziet jouw leven er over twintig jaar uit?

,,Dan ben ik een goede uitvinder en kok en heb ik een leuk gezin. En ook heb ik een gelukkig leven met een eigen gezin met kindjes. Ik wil dan een jongetje. Het maakt me niet uit hoeveel, maar zeker niet meer dan drie.”

