Verkiezingsspecial

Meeste stemmen gelden, wat stem jij?

Volgende week woensdag 20 maart ‘mogen’ we weer stemmen al zullen vele stemgerechtigden in onze gemeente de gang naar de stembus meer als een verplicht nummer beschouwen. En vooral wat deze verkiezingen betreft. We mogen nieuwe leden voor de Provinciale Staten van Noord-Holland kiezen!!

En nu we dan toch in het stemlokaal zijn, dan in een moeite door ook meteen maar de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier!! Ironisch bedoeld, al die enthousiaste uitroeptekens, want hoe boeiend zijn deze - niet zo sexy, zeg maar gerust minst aansprekende - verkiezingen voor de gemiddeld stemmende Nivo-lezer nu helemaal?

Kijk snel op bijgevoegde pdf's.