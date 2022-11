Meeuwen Eenhoornloop

Na een afwezigheid van 8 jaar konden de Meeuwen eindelijk weer eens de Eenhoornloop in Hoorn meedoen. Deze loop viel altijd gelijk met de Molenloop in Edam. De Molenloop is intussen ter ziele gegaan, vandaar dus. Aan de buitenkant van Hoorn, op weg naar Enkhuizen, ligt een mooie wielerbaan die als start en finish locatie gebruikt wordt door de Loopgroep Hoorn. Er is keuze uit 3 afstanden. De 10 EM, de 5 en de 10 kilometer. De Meeuwen kiezen de laatste afstand.

Tyas 2e plaats

Vandaag waren er slechts 28 Meeuwen aanwezig. Door allerlei omstandigheden waren er diverse lopers verhinderd. Blessures, feestjes, een wedstrijd elders, noem het maar op. Slechts één Meeuw was afwezig met een wel heel trieste reden. Johan Smit wiens schoonvader in de nacht van zaterdag op zondag geheel onverwachts is overleden. Johan en jouw schoonfamilie namens alle Meeuwen onze welgemeende condoleances. Maar zoals het gaat in het leven, de wedstrijd ging gewoon door.

Onder werkelijk schitterende omstandigheden werden de deelnemers om 11.10 uur weggeschoten. Eerst een halve ronde op het wielerparcours, vervolgens een stuk door oud Hoorn, waarna het fietspad bereikt werd dat onderaan de IJsselmeerdijk ligt. Na het nemen van een flauwe bocht werd uiteindelijk de dijk bereikt langs het IJsselmeer. Na ruim 2 kilometer langs het water met een prachtig uitzicht werd het keerpunt bereikt. De terugweg ging in de omgekeerde volgorde.

Zelf loop ik intussen in de achterhoede van het deelnemersveld, hetgeen als voordeel heeft dat je de hele meute tegenkomt die al aan de terugweg bezig zijn. Zo zag ik dat Tyas Visser met een ruime voorsprong op Steven Kwakman op kop lag. Daarachter steeds groepjes of eenlingen. De meeste Meeuwen lopen toch op elkaar en houden elkaar in de gaten. Het gaat immers om de punten. Als er dan ook nog een goede eindtijd wordt gelopen is dat mooi meegenomen. Bij de finish bleek dat Tyas Visser uiteindelijk tweede is geworden in de totaal uitslag en Petra Lautenschütz zelfs eerste bij de dames. Als ik de uitslag verder bekijk zien we Simon Kroon en Kees Kwakman weer langskomen na enige wedstrijden van blessureleed. Arno van Ballegooij maakte zijn praatjes van vorige week waar, door ook nu weer een puike uitslag te scoren. Hilly Jonk inmiddels aardig op weg naar de 68 jaar, is still going strong. Tweede dame, voorwaar dat gaat steeds sneller. Ook onze echte senioren Cees Haan en Lex Bos beide 76 jaar, ja U leest het goed, doen nog steeds meer dan goed hun ding. Namelijk lekker meedoen.

We hebben nu 5 wedstrijden gehad. Langzamerhand wordt het kaf van het koren gescheiden en komen de echte dames en heren boven drijven. Zij die zullen gaan voor de kopposities aan het einde van de competitie. Echter zover is het nog lang niet. Zondag a.s. vervolgen we de strijd met een mooie cross in het Streekerbos in Grootebroek.

Aanvang 11.30 uur.

Theo Mossel

Petra 1e plaats