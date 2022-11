Meeuwenloop: De Mosselloop

Om meteen maar de prangende vraag te beantwoorden; waarom de naam Mosselloop?! In mijn ogen heeft mede-organisator Robin Kras gekozen voor deze naam omdat Theo Mossel natuurlijk de drijvende kracht is achter het uitzoeken welke wedstrijden wij kunnen lopen. Ondanks dat er momenteel veel loopjes verdwijnen door vrijwilligerstekort, weet hij toch een mooi afwisselende wedstrijdkalender in elkaar te draaien. Dat deze loop geen officiële loop is, maar een zelf georganiseerde, doet voor ons Meeuwen niets geen afbreuk aan de loop. De Mosselloop is bij deze dus geboren!

De wedstrijddag was bewolkt met een windje. De wind bleek een groot gedeelte van het parcours tegen te werken. Al mogen we daarover van Carlo Jonk niet klagen, ‘moeten we maar eens met Egmond mee gaan doen’. Vooraf bleken een hoop Meeuwen last van pijntjes te hebben, achillespezen, kuiten, heupen.. de gehele anatomie van het menselijk lichaam kwam voorbij. Maar grotendeels is dit dus de welbekende zandstrooierij. Johan Smit riep al bij het uitstappen van zijn auto al hard; ‘niet fit!’ Nu eens niet vanwege zijn achillespees, maar een feestje tot diep in de nacht met nodige alcoholische versnaperingen was de boosdoener. Niels Bergsma schijnt er ook bij gezeten te hebben, maar die hebben we niet gehoord. Hetzelfde excuus gold ook zo bij de familie Steur; Natasja en Ed. Erik Beudeker, net vader geworden van dochter Yinthe, zei dat het slaaptekort hem nekte om in vorm te zijn. Maar hij had haar en de kersverse moeder wel meegenomen om hem te supporten. Een mooi kindje Erik! Verder was er onderweg veel support te zien van trainers, geblesseerden en andere geïnteresseerden. Leuk, dank hiervoor!

Bij het startschot van Jack Tol knalde de snelle mannen uit de startblokken. Helaas moest Simon Kroon na 100m de wedstrijd al staken vanwege een blessure. Achter het peloton snelle mannen liep Martien de Graaf de hele wedstrijd moederziel alleen, maar wel solide naar de eindstreep. Frank Bond en Iwan Lautenschutz hadden ook een mooi onderonsje. Uiteindelijk liet Iwan zien wie de baas was. Na twee kilometer ontstond er een treintje met Ed Steur, Gina van Riesen, Dick Kuki, Rildo Galgren en mijzelf. Dick Kuki en Rildo moesten op een gegeven moment lossen. Gina en ik bleven nog lang bij Ed en hebben Arno van Ballegooij nog ingehaald… Oei, oei, oei, wil iemand helpen zoeken naar zijn vorm? Ed was duidelijk de man in vorm vandaag. IJzersterk. Korte nachten doen de familie Steur goed, want ook vrouwlief Natasja liep vandaag ook een puike wedstrijd. Wel na Greetje Veerman, die kwam stuivend de finishlijn over! Bij de mannen was Bouke Bouma overduidelijk de snelste. Om plek twee en drie werd stuivertje gewisseld tussen Joost Zaunbrecher en Tyas Visser. Joost deelde hierin de hardste klap uit en ging er vandoor met de tweede plek. Bij de vrouwen mocht ikzelf de eerste plek innemen, daarna kwam Gina van Riesen sterk de finish over. Nieuwkomer Kim Kes knalde het klassement in op de derde plek. Volgende week kunnen de kaarten weer anders geschud zijn, want dan gaan we weer crossen, NEA Cross in het Pumerbos!

Uitslag wedstrijd 2

1. Bouke Bouma 2. Joost Zaunbrecher 3. Tyas Visser 4. Johan Smit 5. Erik Beudeker 6. Klaas Ettema 7. Robin Kras 8. Jeroen Lautenschütz 9. Steven Kwakman 10. Martien de Graaf 11. Harry Sier 12. Iwan Lautenschütz 13. Frank Bond 14. Ed Steur 15. Petra Lautenschütz-Vink 16. Arno van Ballegooij 17. Gina van Riesen 18. Hein Kroon 19. Dick Kwakman (Kuki) 20. Carlo Jonk 21. Rildo Galgren 22. Kim Kes 23. Enno Veerman 24. Reinier Stijvers 25. Sandra Butter 26. Nico Kras 27. Elsa Lautenschütz 28. Annita Kunst 29. Niels Bergsma 30. Jan Dorland 31. Cees Haan 32. Greetje Veerman 33. Wim Brommersma 34. Marga Tol 35. Natasja Steur 36. Willeke Kwakman 37. Theo Mossel 38. Simon Mooijer 39. Ronald Heijeler 40. Lex Bos

Petra Lautenschutz-Vink