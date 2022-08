Melany en Marian presenteren therapeutisch prentenboek

Melany Molenaar-Stroek werkt al jaren als kinder- en jeugdtherapeut en Marian Plat begeleidt eveneens al een aantal jaren kinderen met bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en autisme. Enige tijd geleden besloten zij te gaan samenwerken onder de veelzeggende naam ‘Empathys’ en die samenwerking heeft inmiddels ook geleid tot een prentenboek voor kinderen in de leeftijd tot 9 jaar: ‘Samen naar de finish’. Dat presenteerden zij maandag. Het (voorlees)boek biedt de kans om samen met kinderen hun emoties, kwaliteiten en valkuilen te ontdekken. Joey Duin en Jill Beers zorgden voor de vormgeving en de illustraties en zij kregen de eerste exemplaren uit handen van de twee bedenkers.

,,Het idee voor dit boek is ongeveer drie jaar geleden ontstaan”, vertelt Marian. ,,We hadden alle twee los van elkaar het idee om een prentenboek te maken. Sinds die tijd zijn we gaan samenwerken en begeleiden we het hele jaar door kinderen in onze sova- en breintraining. We combineren hierin de oefeningen voor sociale vaardigheden met oefeningen om je hersenen beter te laten samenwerken.” Melany: ,,We hebben ieder onze eigen specialisme, maar dit sluit erg mooi op elkaar aan omdat de basis is dat we het welzijn van kinderen en volwassenen willen verbeteren. We hebben nog steeds ieder onze eigen praktijk maar omdat we naast de sova-training en het boek nog meer ideeën hadden, zoals de oudercursus die we sinds kort geven en nog meer trainingen die nog in de maak zijn, hebben we sinds kort ook samen een bedrijf waarin we deze activiteiten vormgeven.”

Verbinding

Marian: ,,Het is een therapeutisch prentenboek geworden waarin eigenlijk alles voorbij komt: emoties zoals bang, boos, verdrietig en blij, maar ook mindset (uitdaging, hindernis, inspanning, kritiek, succes anderen) en talenten. Dat iedereen zijn eigen talent heeft en dat je jezelf niet hoeft te vergelijken met een ander. In het verhaal gaat het over zes dieren, die meedoen aan een race en allemaal graag willen winnen. Maar gaandeweg komen ze er achter dat het veel leuker is om samen te werken.” Melany: ,,In het boek staan allemaal vragen verwerkt, zodat je die tijdens het lezen met je kind kunt bespreken. Zo ontstaat er een nóg betere verbinding tussen jou en je kind en leert het kind dat emoties erbij horen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Wij merken in onze praktijk dat kinderen het soms heel lastig vinden om over hun problemen te praten, omdat ze denken dat ze de enige zijn die deze problemen ervaren. Daarom is dit boek ook heel goed te gebruiken in een klas of een klein groepje, zodat ze ook van elkaar leren.”

Marian: ,,Jill Beers en Joey Duin hebben ervoor gezorgd dat ons boek prachtige illustraties heeft. Elke keer als we het boek openen verbazen we ons weer hoe mooi de tekeningen en de details zijn.” De zoon van Joey, Rob, las vervolgens een bladzijde uit het boek voor (foto) en oogstte applaus. Zijn pa had uiteraard al een inkijkje in het boek: ,,Ik ben het verhaal met onze dochter gaan lezen en ik merkte meteen effect. Door de vragen en antwoorden raakten we echt samen betrokken bij het verhaal.” Het prentenboek is verkrijgbaar bij Primera en via www.empathys.nl