Melding 'Persoon door ijs op Gouwzee'

Donderdagmiddag kwam er een melding binnen bij 112 dat er iemand door het ijs zou zijn gezakt op de Gouwzee.

De brandweer en ambulance rukte in groten getale uit om het mogelijke slachtoffer uit het ijs van de Gouwzee te halen. Ondertussen vloog een helikopter boven de de Gouwzee.



Hoe het uiteindelijk is afgelopen is nog onbekend. Zodra daar meer officieel nieuws over vrij komt maken we dat kenbaar via onze kanalen.