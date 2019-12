Melkveebedrijf Oortwijn en Hellingman gaat ver voor weidevogelbescherming

Al decennia lang beschermt Melkveebedrijf Oortwijn en Hellingman de populatie weidevogels. Sandra Oortwijn’s opa begon de boerderij in Warder ooit, waarna haar vader het overnam om het vervolgens aan Sandra en haar man, Darin, over te doen. ,,Darin kwam hier in 1988 als stagiair en is eigenlijk nooit meer weggegaan”, lacht Sandra. Het echtpaar beschikt over 163 hectare grond, verspreid over Oosthuizen, de Purmer, Beemster, Warder en Middelie. Op deze grond wordt sinds jaar en dag een hoop in het werk gesteld om de weidevogels te beschermen. Alle werkzaamheden en vogelbescherming wordt gecoördineerd vanuit hun prachtige woning, die zich naast het melkveebedrijf in Warder bevindt.

Door Kevin Mooijer

Bij aankomst op het terrein van melkveebedrijf Oortwijn en Hellingman wordt men verwelkomd door twee gigantische rottweilers en een bijdehante jack russell. Word je goedgekeurd door de fitte beesten, dan mag je je weg vervolgen richting de woning of het melkveebedrijf. Darin en Sandra nemen tussen alle werkzaamheden even de tijd om een kop koffie met de verslaggever te drinken. ,,Dagelijks werken we van 5.00 uur ’s ochtends tot 19.30 uur ’s avonds. Zeven dagen per week”, licht Darin toe. ,,Het is zwaar, maar je werkt natuurlijk voor je eigen bedrijf. Ik moet wel zeggen dat ik inmiddels staand kan slapen.”

Darin en Sandra verrichten alle werkzaamheden op de boerderij met ondersteuning van hun twee jongste dochters. ,,We hebben vier dochters. De twee oudste meiden zijn verpleegkundigen en de jongste twee willen het bedrijf uiteindelijk overnemen. Zij zitten nog op school, maar leren als bijbaantje al de fijne kneepjes van het vak. Misschien dat ze hierna nog een vervolgopleiding willen doen voordat ze fulltime in het bedrijf willen werken.”

‘Dagelijks werken we

van 5.00 uur ’s ochtends

tot 19.30 uur ’s avonds;

we hebben 220 melkkoeien

en 130 stuks jongvee’

Ondanks het extreme werkschema van Darin en Sandra blijft het stel positief over het boerenleven. ,,Wij produceren jaarlijks tweemiljoen liter melk. Je werkt dus een hele dag met dieren, dat is toch prachtig? We hebben 220 melkkoeien en 130 stuks jongvee (koeien die nog geen melk geven, red.). Daarnaast hebben we een aantal schapen, stieren, geiten en de waakhonden. Als je ’s ochtends vroeg het land oploopt en je ziet en hoort al die mooie vogels, dat is voor mij het mooiste dat er is”, aldus Darin.

Het echtpaar hecht veel waarde aan de weidevogels, die volgens hen deel uitmaken van het boerenbestaan. ,,Op ons land kom je een groot aantal weidevogels tegen. De kievit, grutto, tureluur, slobeend, gele kwikstaart, scholekster en ga zo nog maar even door. Iedere zaterdag zijn er tien vrijwilligers op de been die onze landen inspecteren op nesten. Wanneer ze een nest vinden, dan plaatsen ze er een stokje naast. Zo zien wij weer duidelijk waar we moeten opletten met grasmaaien.”

‘In de broedmaanden is

het maaien wel twee keer

zoveel werk als tijdens

de rest van het jaar,

maar je moet er iets

voor over hebben’

De vrijwilligers houden wekelijks bij hoe het ervoor staat met de nestjes. ,,Is hetzelfde aantal eitjes nog aanwezig? Zijn er al eitjes uitgekomen? Alles wordt bijgehouden in een database, en ook wij worden netjes op de hoogte gehouden.” Darin staat erop dat hij zelf degene is die het gras maait. ,,Ik ben daar heel scherp op. Als ik merk dat ergens een vogels zitten, dan sla ik dat stuk over en kom ik later terug om te kijken of ze al verplaatst zijn. In de broedmaanden is het eigenlijk wel twee keer zoveel werk als tijdens de rest van het jaar, maar je moet er iets voor over hebben. Wij vinden het niet erg om te doen.”

De dierenvrienden stellen steevast twintig hectare zogenaamd pullenland beschikbaar voor weidevogels. ,,Dit land maaien we veel later zodat de vogels bescherming tegen roofdieren vinden in het hoge gras. Het zit vol met roofvogels, vossen en hermelijnen die het op de weidevogels gemunt hebben. Het grote nadeel voor ons is dat we twintig hectare kwaliteitsgras kwijt zijn als voer voor onze koeien, maar de weidevogels hebben hierdoor betere overlevingskansen. Deze methode heeft zich bewezen want we hadden een hogere broeduitkomst dan voorheen vanwege minder predatie. In totaal zijn er afgelopen jaar 245 nesten op ons land geteld.”

,,De regels voor boeren zijn in Nederland heel streng. Dat wordt alleen maar erger, dat zie je nu maar met de stikstofcrisis. Wij gaan al heel duurzaam te werk door onze energie op te wekken door middel van zonnepanelen. Daarnaast werken we zoveel mogelijk met de hand en zo min mogelijk machinaal. Niet alleen omdat het duurzamer is, maar ook omdat we dan een band met onze koeien houden. Wanneer ze alleen met kalverendrinkautomaten te maken krijgen worden ze schuchter. Natuurlijk willen alle boeren zo duurzaam mogelijk te werk gaan, maar het blijven ook bedrijven die gerund moeten worden. Met de ingrijpende maatregelen die waarschijnlijk genomen gaan worden, zal het voor veel boeren niet meer haalbaar zijn om hun bedrijf draaiende te houden.”