Merel Conijn succesvol in Holland Cup

In een rechtstreeks duel met oud olympisch kampioene Esmee Visser reed schaatsster Merel Conijn zondag in Groningen naar de 2e tijd van de dag achter Robin Groot op de 3000m. Esmee Visser die langzaam weer de stijgende lijn te pakken heeft werd uiteindelijk 3e.

Foto: Social media

Conijn die dit jaar nog zoekende is naar haar vorm, kan uit dit resultaat vertrouwen putten. De 2-daagse wedstrijd in Groningen, de 3e wedstrijd uit de Holland Cup serie, is de laatste serieuze test voor de NK-afstanden die in de laatste week van december in Heerenveen verreden wordt. Stilletjes had Conijn misschien gehoopt om de wedstrijd winnend af te sluiten, maar de technische vooruitgang was het hoofddoel en vertelde Conijn na afloop dat het gevoel weer veel beter was dan in eerdere wedstrijden. Iets wat al te zien was in de marathonwedstrijden, die Conijn als trainingswedstrijden dit jaar al gereden had. Waar Conijn in de eerste marathon moeite had om het peloton te volgen, werd ze in die wedstrijdenreeks al beter, om zich vervolgens in de laatste marathon goed van voren te laten zien. Op de 3km in Groningen was dat ondanks het zware ijs van Kardinge ook te zien. Conijn kon weer meer swing aan haar slag geven en ook fysiek voelde het aldus Conijn veel beter aan. Het extraatje power was er weer. Ook was het prettig dat ze rijdsters als Arianne Pruisscher, Maaike Verweij en Kim Talsma ver achter haar liet.

Ook zaterdag op de 1500m behaalde Conijn een redelijk resultaat en werd ze 3e. Al met al 2 goede klasseringen zeker gezien haar moeilijke periode die ze doormaakte. Een periode waar ze het rustig aan moest doen door een verzwakt afweersysteem, wat tegen haar natuur in ging. Gewend aan veel trainingsarbeid mocht ze een half jaar lang niet volledig met de groep meetrainen wat heel veel onrust veroorzaakte. Nu ze weer volop meedraait komen langzaam aan de oude routines weer terug. Of dat genoeg is voor een goed resultaat op de NK afstanden valt nog te bezien, maar voor Conijn is het belangrijkste de stijgende lijn weer te kunnen in zetten.