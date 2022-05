Bedrijf in Beeld

‘Met Betterlight heb ik eindelijk weer mijn eigen bedrijf’

Al 10 jaar woont Ayman Farhan uit Irak samen met zijn vrouw Nadia en dochter Lea in Volendam. In zijn thuisland importeerde hij samen met familieleden elektronica- en verlichtingsproducten. Nu, vele jaren later en na zijn vertrek uit het Midden-Oosten, is Ayman opnieuw eigenaar van een eigen bedrijf: Betterlight. ,,In Irak was er destijds ontzettend veel vraag naar ‘westerse’ elektronica”, zegt de ondernemer. ,,Er was weinig beschikbaar voor de bevolking, dus onze familie richtte zich op de import van elektronicaproducten uit China. Dat bleek een schot in de roos.”

Betterlight

Na zijn komst naar Nederland heeft Ayman hard gewerkt om de Nederlandse taal meester te worden. ,,Het gaat goed, maar soms is het wel een mix van Nederlands en Engels”, lacht hij. ,,In 2019 besloot ik om mijn eigen bedrijf, Betterlight, op te richten in Nederland. In nauwe samenwerking met onze bevriende fabrieken in China – waar mijn broer woont en werkzaam is – maken we de mooiste producten. Nadat ik in Volendam neerstreek viel het aantal mooie lampen me al gauw op. Ik dacht al gauw: daar kan ik wel wat mee!” Ayman trok de stoute schoenen aan en begon met onderzoek. ,,Ik ben door heel Nederland langs allerlei lampenwinkels en woonzaken getrokken, gewoon om te leren welke typen verlichting Nederlanders mooi vinden. De smaak hier is weer heel anders dan in het Midden-Oosten. Daar is veel goud en pracht en praal altijd goed, maar hier wil men elke keer wat anders.

Al zie ik veel elementen wel terug: mooie combinaties van veel verschillende lampen samen en het gevoel van luxe.”

Een nieuwe showroom

Kort na de oprichting van Betterlight werd de webshop betterlight.nl gelanceerd. ,,De eerste ladingen lampen werden goed verkocht, maar toen sloeg corona toen. De productie in China kwam grotendeels stil te liggen. Het was een heel moeilijke tijd om nieuwe verlichting naar Nederland te krijgen.

Als gevolg kon ik niet de producten leveren die ik graag zou willen verkopen.” De tijd die Ayman over had investeerde hij in het inrichten van de showroom in de Marconistraat. ,,In de gloednieuwe showroom kunnen mensen op afspraak de lampen komen bekijken. Foto’s en video’s doen de schitterende lampen niet altijd recht toe. Op locatie zie je pas hoe gedetailleerd de luxe producten gemaakt zijn.” De stroom van nieuwe collecties uit Azië is inmiddels weer hersteld. ,,Ik ben blij te kunnen zeggen dat we weer een arsenaal aan nieuwe, prachtige lampen in het assortiment hebben. Bovendien is er nog veel onderweg naar Volendam. Het voelt alsof Betterlight nu pas écht van start gaat.”

