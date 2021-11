Met elektrische haarden zit u er warmpjes bij

Een haard geeft niet alleen warmte, het zorgt ook voor sfeer. Vroeger was een haardvuur noodzaak. Tegenwoordig komt de warmte van de centrale verwarming en is de haard vooral belangrijk geworden als sfeerverhoger.

Partnercontent

Het nadeel van het stoken op hout is dat het zorgt voor fijnstof in de lucht en voor andere gevaarlijke stoffen. Steeds meer gemeenten voeren actief beleid om het gebruik van houtkachels en open haarden te ontmoedigen. Moet u de haard dan vaarwel zeggen? Kies voor elektrische Aflamo sfeerhaarden en u kunt gewoon blijven genieten van een haardvuur.



Ontdek de voordelen van elektrische haarden

Naast de milieu- en gezondheidsvoordelen hebben elektrische haarden nog meer voordelen. Aangezien deze haarden op stroom werken, komt er geen vuur aan te pas en zijn ze daardoor een stuk veiliger. Kleine kinderen en huisdieren kunnen rustig in de buurt van de haard komen en zelf hoeft u de haard ook niet continu in de gaten te houden. Ook zijn er geen dure afvoerbuizen nodig. Gebruikt u groene stroom dan gebruikt u voor de elektrische haard ook deze stroom en stoot u geen CO2 uit. Bovendien hebben de haarden de beschikking over Power Heat. De haarden geven directe warmte af zonder dat het nodig is uw hele huis te verwarmen. Daarmee zijn deze haarden goed voor het milieu en voor uw portemonnee.

Kies een haard die past bij uw wensen

Er zijn diverse haarden op LED in verschillende stijlen. Zo vindt u altijd een haard die past bij uw interieur. Kies voor een elektrische wandhaard of een inbouwhaard in combinatie met uw moderne interieur. Of ga voor een haard met schouw passend bij een landelijke stijl. Laat u inspireren. Er is heel veel mogelijk!