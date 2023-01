Met Eva de berg op voor kankerbestrijding

De wens van Eva Veerman om eens de uitdaging van deelnemen aan de Alpe d’Huzes aan te gaan, krijgt alsnog invulling. Theo en Margreet Bootsma uit Alkmaar gaan op 1 juni in de geest van Eva – in mei 2021 vermoord – te voet de cols in de Franse Alpen beklimmen voor KWF Kankerbestrijding. Op 12 februari is er een door hen georganiseerde benefietmiddag (14.00-17.00 uur) in de Museum Broekerveiling in Broek op Langedijk, waar onder meer Carola Smit belangeloos optreedt. De opbrengst van Team Eva Veerman gaat in zijn geheel naar KWF.

Margreet werkt al jaren voor Evean, onder meer in Volendam. ,,Wij hebben ook cliënten op Het Top en daar ben ik Eva wel eens tegengekomen. De gebeurtenis rond haar greep mij en Theo destijds zo erg aan, dat ik meteen een kaart wilde sturen naar haar ouders en bij de jaarwisseling een ‘sterktemail’. In datzelfde jaar zouden we de Alpe d’Huzes opgaan voor onze aan kanker overleden schoonzus, maar die editie ging niet door. Die van 2022 wel en ik bedacht om aan de moeder van Eva te vragen of zij een hartje wilde maken voor de hartenkreetmuur op de Alpe d’Huez. Dat hartje heb ik in Volendam bij Eva’s moeder opgehaald.”

,,Ik wist inmiddels dat Eva ook deze beklimming een keer had willen doen. We besloten om er iets mee te doen en hadden op onze rugzakken de tekst laten maken van ‘Eva wilde de top bereiken in bodybuilding en wij nemen Eva mee naar de top van de Alpe’. Dat leidde onderweg tot zulke bijzondere reacties van andere lopers. Bijvoorbeeld van mensen die klant waren bij de viswinkel waar zij werkte. Het bracht ons tot het idee om in 2023 voor Eva te gaan lopen. Zo hebben we eerder voor andere initiatieven een benefiet gehouden. Ik legde onze ideeën door middel van wat appjes neer bij Anneke – de moeder van Eva – en dacht wel van ‘ze zal wel denken: wie is die muts?’”

Streamer: ‘Eva was verbindend en dat ontstaat nu ook’

Theo: ,,De ouders van Eva vonden het mooi en daarna hebben we het ook aan de leiding van de Alpe d’Huzes gevraagd. Want het gaat niet om iemand die kanker heeft of heeft gehad. Zij stemden ook in. Vervolgens hebben we zo’n mooie betrokkenheid gemerkt van mensen.” Anneke: ,,Mensen hebben zulke mooie prijzen beschikbaar gesteld, maar bijvoorbeeld ook de catering.” Margreet: ,,Ook de artiesten geven belangeloos hun medewerking. Eva was verbindend en dat ontstaat nu ook, nu we dit initiatief aan het delen zijn. Iedereen kan die 12e februari binnenkomen en lootjes kopen. Wij geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Er zijn zulke bijzondere dingen gebeurd.”

,,Mensen steunen het initiatief, er is sprake van een sneeuwbaleffect”, zegt Johan, Eva’s vader, die in zijn sportieve jaren zelf La Marmotte reed op zijn racefiets, met daarin opgenomen de door de Tour de France zo bekende Alpe d’Huez. ,,Dat was prachtig en daar voelde je ook de verbondenheid. Maar lichamelijk en geestelijk ben ik helaas niet in staat om in juni mee te doen.” De bedoeling is dat iedere deelnemers 2500 euro inzamelt. Margreet: ,,Het gaat niet om zomaar iets storten, je moet echt een actie op touw zetten. Zo hebben we eerder bijvoorbeeld eens 550 crêpes gebakken.”

Het is jaarlijks een zware beproeving. ,,Vooral als het warm is, dus je moet getraind zijn. Die dag maakt een gigantische groep vrijwilligers alles mogelijk, het is daar één grote familie, zo’n warm gevoel.” Op 12 februari hoopt Team Eva al behoorlijk in te zamelen voor kankerbestrijding. Dan is er een belangeloos optreden van Carola Smit en Dick Plat, dj R.Summers, Sjonatra, het koor Blue Wednesday zingt Abba voor Eva en de Volendamse zangeres Jennifer treedt op met de gitaristen Timo en Marco.

Meer info: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/EvaVeermanAlpedHuZes2023