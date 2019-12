Met zonnepanelen levert je dak ook echt geld op!

Overweeg je als ondernemer om te investeren in zonnepanelen? Het kiezen voor zonnepanelen wordt met de jaren steeds gunstiger. Vorig jaar steeg het aantal bedrijven dat overstapte naar zonnepanelen met 71 procent. Dat is een grotere stijging dan het aantal overgestapte consumenten. Er zijn verschillende manieren waarmee je als ondernemers geld kan verdienen met zonnepanelen. Je leest de manieren hieronder.

Je dak verhuren voor zonnepanelen

Tegenwoordig heb je de mogelijkheid om je dak te verhuren voor zonnepanelen. Eigenaren van panden met een leeg dak van minstens 1000 m2 kunnen geld verdienen met het beschikbaarstellen van hun dak voor zonnepanelen. Het bedrijf dat het dak van je huurt, regelt de investering en de installatie van de zonnepanelen. Voor het beschikbaarstellen van je bedrijfsdak, krijg je elk jaar een vaste vergoeding per paneel. Na een X-aantal jaren neem je de zonnepanelen vaak gratis over. Het grote voordeel hierbij is dat je volledig ontzorgd wordt. Je hoeft namelijk geen geld te investeren in de zonnepanelen, onderhoud regelt de huurder van je dak en hiernaast kun je vanzelfsprekend voordelig energie afnemen van je eigen zonnedak.

De salderingsregeling werpt zijn vruchten af

De groei in het aantal zonnepanelen is voor een groot gedeelte te danken aan de gunstige salderingsregeling. Eigenaren van zonnepanelen mogen het overschot aan stroom terugleveren aan het elektriciteitsbedrijf. Dit bedrag wordt verrekend met de stroom die je gebruikt. Hiervoor krijg je hetzelfde bedrag als dat je voor de elektriciteit zou moeten betalen.

Met behulp van een monitoringssysteem houd jij bij hoeveel elektriciteit je verbruikt en je teruglevert. In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt zullen de rekeningen hoog zijn. Aan het einde van het jaar ontvang je je geld terug. Je zou ook aan de energieleverancier kunnen vragen om de levering maandelijks te verrekenen.

Als je meer energie terug hebt gestuurd dan je daadwerkelijk hebt gebruikt kan je rekening nooit hoger dan ‘nul’ worden. De energiemaatschappij betaalt hiervoor een zelf bepaalde vergoeding. Bekijk vooraf de voorwaarden dus goed!

Wanneer ga je met zonnepanelen geld verdienen?

Een aantal jaren geleden lag de terugverdientijd nog tussen de tien en twaalf jaar. Zonnepanelen worden steeds rendabeler, want momenteel verdien je je de investering tussen de zes en zeven jaar terug. Als je ook nog eens besluit om je btw terug te vragen wordt de terugverdientijd weer met een jaar verkort! Aangezien panelen tegenwoordig 25 jaar mee gaan betekent dit dat je 20 jaar winst gaat maken.

Kortom, zonnepanelen worden financieel gunstiger. Of je nou besluit om je dak te verhuren voor zonnepanelen of je zelf de eigenaar wordt; je gaat er altijd geld mee verdienen!