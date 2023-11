MetAal festival omgedoopt tot Rockerij

Voor de hardrock en metal liefhebbers in Edam-Volendam vond jaren lang op een zaterdagavond in oktober rondom Halloween het snoeiharde MetAal festival plaats. Dit jaar wilde organisator Crelis Schilder het in een ander jasje steken met een nieuwe naam en nieuwe uitstraling: De Rockerij, voor échte palingrock in de PX.

De avond begon met een interessante binnenkomer. De nog niet zo lang bestaande band Working Class trad zaterdag voor een van de eerste keren op voor een livepubliek. Waar het zenuwachtig begon, kwam de band al snel los. Met de feministische Nederlandstalige teksten van Donna Schilder over creepy mannen op Facebook en te dure bh's, gecombineerd met de korte platen en steady hakkende drums van Chantal Steur, had het wat weg van de Amsterdamse punkband Hang Youth. Alle schaamte de deur uit en iedereen uit zijn comfortzone getrokken: de kop was eraf.

Hierna volgde het tweetal Cable Claw. Hoewel ze alleen een bas en drumkit tot hun beschikking hadden, wisten Ronald de Boer en Nico Sier hun platen toch vol en groovy te laten klinken. Samen wisselden zij de zangpartijen af en speelden zij covers als onder andere ‘Sweet Dreams (Are Made Of This)’, ‘Another One Bites The Dust’ en speelden zij een eigen metal versie van Genesis hun ‘Land Of Confusion’.

Als derde band was het de beurt aan rocksensatie Barabas. Met een kleine line-up switch en de komst van nieuwe bassist Yannick Bootsman, was de band helemaal in topvorm. Yannick past precies in het energieke plaatje van de band. Frank Steur en David Kroon zijn ook geboren entertainers en spelen zo strak als maar kan. Net uitgebrachte singles ‘Risky Business’, ‘Rock On’ en ‘I Know You Love It’ stonden allemaal op de setlist. Dat deze jongens keihard repeteren, barsten van de ambitie en weten wat ze willen is een feit.

Natuurlijk blijft het vaste publiek van wat voorheen het MetAal festival was ook komen als het feest een andere naam krijgt. Voor hun was de laatste band uiteraard de act waar zij vooral naar uitkeken. Brown Leg is vrijwel ieder jaar van de partij, maar dit jaar in een iets andere samenstelling. Zanger Saul Jonk had al een ander optreden, dus besloot de band Patrick Ursem te vragen om zijn rol over te nemen deze avond. Met nieuwe leden die we eerder op de avond al zagen Ronald en Nico, en uiteraard met vaste leden Martijn de Wit en Erwin Blondeau, speelde de band een set met hun favoriete nummers uit de jaren 90. Van Alice in Chains tot Blink-182 en zelfs eigen muziek van Great Sin als ode aan de invallende leden en vrienden van de Volendammer metalband. Het publiek ging los en schreeuwde mee met alle liedjes. Met een extra lange set sloot Brown Leg deze eerste Rockerij af en komt er hopelijk voor de hardrock fans volgend jaar gewoon nog een editie om naar uit te kunnen kijken.

Door: Michelle Tuyp