Michel Molenaar wint internationaal pokertoernooi

De Volendammer Michel Molenaar (23) heeft afgelopen weekend het internationale pokertoernooi The Festival in Bratislava (Slowakije) op zijn naam geschreven. Michel -zoon van oud FC-Volendam voetballer Jan Molenaar ‘Barre’- legde hierdoor beslag op maar liefst € 126.650 aan prijzengeld.

Michel was één van de tientallen Nederlandse deelnemers aan het toernooi. Uiteindelijk kwamen er maar liefst 1.271 spelers op af, waardoor er een prijzenpot van meer dan een half miljoen euro was. In de finale rekende Michel in een directe confrontatie af met Gerianne Dijkstra.

‘Je hebt ook gewoon mazzel nodig’

Na een lange reis terug naar huis, blikt hij tevreden terug. ,,Ik poker fulltime sinds mijn negentiende en heb inmiddels een mooi lijstje met toernooien gespeeld. Wel was dit mijn eerste echt grote toernooi cash. Ik was ook al twee keer tot de laatste tafel gekomen van grote toernooien, maar ik wist daar niet bij de eerste tien te komen. Dat soort toernooien hebben een hoge buy-in. Je moet dus eerst geld betalen om mee te mogen doen. Na deze winst bent ik nu dus goed uit de kosten, maar ik heb ook genoeg series gehad dat ik echt helemaal niks won. De buy-in ben je dan vanzelfsprekend ook kwijt.’’

De directe confrontatie in de finale tussen Dijkstra en Molenaar duurde slechts één hand. Dijkstra blufte met zeven-hoog tegen de top pair van Molenaar, die drie keer op call klikte en zich zodoende verzekerde van de overwinning. Michel moest tijdens dit soort spannende momenten terugvallen op zijn kalmte en ervaring. ,,Aan de finaletafel speelden sommigen te doorzichtig en voorzichtig. Er werden duidelijke kansen niet gepakt. Ik heb zelf ook twee foutjes gemaakt, maar dan gaat het erom dat je de rest wél goed doet. Aan de andere kant: als de aas die je nodig hebt niet valt, ziet alles er anders uit. Een goede speler kan niet van een gelukkige speler winnen. In dit geval was ik het alle twee.”

De ster van Molenaar is door deze overwinning rijzende. Daar ging echter jarenlang oefenen aan vooraf. Hij geeft een klein inkijkje. ,,Ik heb heel veel online geoefend. Daar kun je de statistieken zien van iemands spel. Als tegenstanders alleen maar op azen of koningen zitten te wachten, dan kun je dat zien aan hun mee speel frequentie. Je hebt van die mensen die altijd folden (opgeven, red.) als ze een slechte hand krijgen. Het is de kunst om te leren wat goed is. Je hebt een optimum: de best mogelijke keuze bij jouw hand. Je moet proberen om het te snappen, te weten waarom je een bepaalde zet moet maken. Tegelijkertijd moet je onberekenbaar blijven.”

Michel kijkt tevreden terug maar toont zich ook realistisch. ,,Je hebt ook gewoon mazzel nodig. Dat verschilt per toernooi echt erg veel. Ik heb heel vaak gehad dat ik een hoger paar had en dan toch niet won. Maar ik ga gewoon door en proberen om nog meer te winnen. In november heb je Master Classics in Amsterdam. Daarna weer een grote in Praag. Ik ga ook gewoon heen voor de gezelligheid. Plezier is namelijk ook erg belangrijk. Ik ben in ieder geval erg blij dat ik naar Bratislava ben gegaan!”

Foto: The Festival Bratislava