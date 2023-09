Mijlpalen en mooie herinneringen: 25 jaar De Speelderij

In 1997 kwam er een groepje enthousiaste mensen samen met het idee om een grote speeltuin in Volendam te laten bouwen. Een jaar later werd dit idee gerealiseerd en begonnen de werkzaamheden rondom De Speelderij. Voorzitter en medeoprichter Hans Schoorl kijkt terug op het 25-jarige bestaan van de organisatie: ,,We hebben al zo veel samen meegemaakt dat het meer is dan een bestuur. Het is echt een vriendengroep geworden'', vertelt Hans.

Door: Michelle Tuyp

Hans houdt zich al sinds het prille begin bezig met organisatorische zaken zoals keuzes maken wat betreft de toestellen, het plannen van werkzaamheden, administratie en technisch onderhoud samen met andere bestuursleden. Hij heeft in deze tijd veel bijzondere momenten gekend: ,,Ik heb een keer een gesprek mogen voeren met toen nog Koningin Beatrix toen zij speeltuinvrijwilliger was, dit was enorm bijzonder.'' Het allermooiste aan werken bij De Speelderij vindt hij de periode in april wanneer de speeltuin eindelijk weer open gaat na een lange koude tijd en de kinderen naar binnen rennen als koeien in de weide na de winter.

Wie altijd zo'n bezoeker was die gelijk naar de speeltuin ging wanneer het heropende, is vrijwilliger Geer Montagne-Kok. Geer is al zeven jaar vrijwilliger bij De Speelderij: ,,Ik kwam er altijd met mijn zoon. Op een dag belandde ik in een gesprek met een vrijwilliger die ging stoppen en zij zocht iemand die haar werk wilde overnemen'', vertelt ze. ,,Ik aarzelde geen moment en heb mij toen aangemeld als vrijwilliger.''

Wanneer de kinderen naar huis gaan en de hekken sluiten, moet natuurlijk de speeltuin ook opgeruimd worden. Hier gaat altijd veel tijd in zitten, maar Geer doet het met alle liefde. ,,Dit is het mooiste en dankbaarste vrijwilligerswerk wanneer je al die blije koppies van de kinderen ziet terwijl zij lekker zorgeloos spelen.'' Ondanks dit regenachtige seizoen was het toch nog een drukke zomer vertelt Geer: ,,Als het te warm is, gaan kinderen liever zwemmen. Nu was het beter weer om lekker te ravotten.''

De organisatie wacht nog even met het vieren van het jubileum omdat het openingsjaar eigenlijk in 2001 was, dus staat er in 2026 pas een groot feest op de planning. Desondanks stond de organisatie deze week wel stil bij hoe dit idee 25 jaar geleden ontstond en hoe het heeft uitgepakt: ,,Nooit hadden we verwacht dat de Speelderij zou groeien tot wat het nu is'', zegt Hans. ,,Financieel onafhankelijk, geen subsidie en een prachtige voorziening die we samen met veel vrijwilligers in stand kunnen houden.'' Zonder vrijwilligers zoals onder andere Geer zou de speeltuin nergens zijn. ,,De kinderen die je iedere week ziet, gaan je herkennen en roepen vaak 'Hallo speeltuinmoeder!' naar mij'', zegt Geer. ,,Ook geven de kinderen mij wel eens een knuffel wanneer ze mij zien. Dat zijn echt leuke dingen.'' Of Geer het al zat is na zeven jaar vrijwilligerswerk? Zeker niet: ,,Het is een superleuk team en we zijn ook altijd op zoek naar nog meer mensen die het ook leuk lijken om dit werk te doen!'' Met nog genoeg nieuwe ideeën en ruimte voor meer vrijwilligers kijkt De Speelderij uit naar hun jubileumfeestje en de volgende 25 jaar van hun bestaan vol plezier voor jong en oud.