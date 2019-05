Bedrijf in beeld

Mindable helpt mensen in effectieve communicatie en bewustwording

Neuro Linguïstisch Programmeren, oftewel NLP, blijkt al ruim 40 jaar een uiterst effectieve manier van communicatie. In de jaren 70 werd NLP ontwikkeld door Amerikaanse wetenschappers die een groep mensen onderzochten die op een excellente manier communiceerden. ,,Er werd onderzocht hoe het kon dat deze mensen zo succesvol waren in hun communicatie”, aldus Kees Dullemond van Mindable. ,,Alle technieken die deze modellen – al dan niet onbewust - bleken te gebruiken werden eruit gefilterd en gebundeld. Deze bundel van effectieve communicatiemethoden wordt NLP genoemd en is één van de meest succesvolle communicatiemethoden die er bestaat.”

Door Kevin Mooijer

In Hoorn huist Mindable; één van de weinige organisaties in het noordoosten van Noord-Holland die trainingen geeft in NLP. Daarnaast wordt bij Mindable veel gefocust op bewustwording, worden mindfulness trainingen gegeven die onder meer helpen bij mensen die een burn-out hebben of daar tegenaan zitten, en worden persoonlijke ontwikkelingstrainingen gegeven, zowel in groepsverband (zakelijk of particulier) als individueel. ,,Wat wij duidelijk merken is dat bedrijven zich de laatste jaren meer zijn gaan bezighouden met de persoonlijke ontwikkeling van personeel.” Mindable is gespecialiseerd in communicatie en biedt voor iedere situatie speciaal maatwerk. ,,Een training kan een dag duren maar kan ook een jaar bestrijken, het is per situatie verschillend.”

Neuro Linguïstisch Programmeren

,,Het uitgebreide communicatiemodel dat NLP heet wordt veel toegepast in Nederland”, vertelt Kees Dullemond, eigenaar van Mindable. ,,Je leert verschillende keuzemogelijkheden te gebruiken in je communicatie waardoor je effectief kunt schakelen. Iedereen communiceert natuurlijk tot op zekere hoogte goed, maar het komt voor dat je boodschap niet overkomt bij iemand of dat je geen goede connectie hebt met iemand. Dan lopen we vast omdat we één manier van communiceren hebben. Bij NLP leer je verschillende technieken van effectief communiceren, zodat je meer keuzemogelijkheden hebt. We hebben bijvoorbeeld mensen in het onderwijs geholpen met hun communicatie naar kinderen, ouders en moeilijk lerende kinderen toe. We hebben mensen in de zorg ondersteund bij hun manier van communiceren naar patiënten en hun familie en we hebben ondernemers en afdelingen van bedrijven geholpen met hun communicatie richting klanten. Tijdens de opleiding ontdek je gaandeweg waarom je op bepaalde momenten blokkeert in je communicatie. Zo ben je dus niet alleen bezig met communicatie, maar werk je ook aan je eigen bewustwording.”

Succesvol

Een ander aspect dat onderzocht is door de NLP grondleggers is succesvolheid. ,,Er werd gekeken naar mensen die heel succesvol waren. Niet perse materialistisch succes, maar hoe mensen de dingen waar ze van droomden ook echt daadwerkelijk voor elkaar hadden gekregen. Bijvoorbeeld iemand die ver wilde komen in de politiek, hoe is dat hem uiteindelijk gelukt? Welke strategieën heeft hij gevolgd om zijn doel te behalen? Dit is van een grote groep succesvolle mensen onderzocht en daar bleek al gauw een rode draad in te zitten. Al die mensen deden een aantal dingen hetzelfde en dat is natuurlijk hartstikke interessant. Om maar iets te noemen; mensen die heel succesvol zijn blijken veel meer mislukkingen te ondergaan dan mensen die niet succesvol zijn. Het verschil zit hem in de instelling van succesvolle mensen. Als zij een tegenslag ervaren op de weg naar hun doelstelling herpakken ze zich, leren van de mislukking en proberen ze het morgen opnieuw, terwijl iemand die niet succesvol is na een mislukking de handdoek in de ring gooit omdat het falen voor hem of haar bevestiging is dat het niet aan hen is besteed. Wij helpen mensen met het realiseren van hun ambities door ze technieken te leren die ze in staat stellen hun droom ook daadwerkelijk te realiseren.”

31 Mei, 1 & 2 juni vindt een driedaagse NLP cursus plaats over hoe men het beste verbinding krijgt met andere mensen. Dit is een prima start om vervolgens door te kunnen stromen in de NLP practitioneropleiding die in september start. Deze practitioner duurt van september tot het voorjaar 2020 en betreft in totaal 21 trainingsdagen in blokken van drie dagen. Als deze opleiding afgerond is ontvangen de deelnemers een officieel door de Nederlandse Vereniging voor NLP erkent certificaat.

www.mindable.nl

Louise de Colignylaan 2

1623 MD Hoorn

0229 843325

info@mindable.nl