Minder zorgen maken over G/W/E

Er sprake van een precaire tijd, die Nederlanders op het moment aangaat, we zitten in het midden van een pandemie, waarin de prijzen gestegen zijn door het sluiten van grenzen, specifiek het sluiten van grenzen met landen waar het relatief minder goed gaat, wanneer het komt op het bestrijden en indammen van de corona virus, op de achtergrond van deze pandemie schuilt een duistere realiteit, G/W/E is explosief gestegen, in sommige regio’s zijn de prijzen verdubbeld. Dit heeft ook veel te maken met het aantal leveranciers in bereik en ook misschien de bevolkingsdichtheid van jouw stad of dorp wat ervoor zorgt dat een verschil is in G/W/E prijzen.

Gelukkig zijn we niet allemaal het diepe in gegooid, waarmee bedoeld wordt, er zijn manieren op een leverancier te krijgen die niet alleen voordelig is voor jou, maar ook misschien voor het milieu. Er zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen online die ervoor zorgen dat jij een duidelijk overzicht hebt van de prijzen die worden gepresenteerd online, een goed hulpmiddel hiervoor is de Easyswitch Energievergelijker, je hoeft enkel wat informatie over je zelf in te vullen of te klikken op opties gebaseerd op het patroon van jou nutsvoorzieningen verbruik en de hulpmiddel zal je verwijzen naar de juiste leverancier voor jou. Nog een voorbeeld hoe het net ons leven kan verbeteren.



De schadelijkheid van ons dagelijkse leven

Het klinkt misschien bot, maar dit is de waarheid. Wij in de westerse samenleving, zowel als andere samenlevingen waar consumptie hoog ligt, zorgen ervoor dat er schade wordt verricht aan onze ecologie die misschien niet meer herstelbaar is, nadat we te ver zijn gegaan met onze consumptie. Het doel van onze consumptie zou verminderen moeten zijn. Het probleem met dit vaak is dat teveel accent wordt gelegd op de verbruiker i.p.v. de leverancier. De klant moet namelijk niet beschuldigd worden van deelnemen aan malafide praktijken, simpelweg omdat zij degene zijn die consumeren. Dus tot de tijd dat ons nationaal beleid zich volledig focust op groene energie is het nog moreel en ethisch verantwoord om je aan te sluiten bij de Top 10 goedkoopste energieleveranciers. Het is namelijk een kwestie van je hoofd boven water houden.



Wat doen zij die het toch in eigen handen willen nemen?

Los van het feit dat de schuld van aard schadende processen niet op de consument gelegd kan worden, zijn er alsnog manieren waarop de consument hun verbruik kan verminderen. Het installeren van dubbel glas zorgt niet alleen voor stevig plaat die niet makkelijk breekt, je bespaart ook heel veel geld op je gasrekening om met dubbel glas de warmte langer in de kamer blijft. Dubbelglas is ook sowieso handig voor het buiten houden van ongewenste geluiden van auto’s of mensen. Wat ook een optie is, is het juist isoleren van plekken van het huis waar tocht binnen komt. Dit is niet alleen goed om je gasrekening laag te houden het zorgt er ook voor dat je de waarde van je huis omhoog krikt, indien je ooit van plan bent om je huis te verkopen. Indien dit soort methodes je niet aanspreken is het misschien toch handig om even de Easyswitch energievergelijker raad te plegen of om direct aan te sluiten bij de Top 10 goedkoopste energieleveranciers.