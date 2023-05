Mirani: 'Afgeschreven, maar we kwamen keihard terug'

,,Dit is best wel gek. Gefeliciteerd worden, terwijl je er net kansloos met 3-0 vanaf bent gegaan”, zei Damon Mirani met een glimlach op het gezicht na het verlies bij GA Eagles. ,,Uiteindelijk is dit ook maar één dag. Je werkt een heel seizoen lang naar iets toe, waarin pieken en dalen - egenlijk alles - zaten. Velen schreven ons af toen we naar veertien wedstrijden op zes punten stonden. ‘Wie gaat er naast Volendam degraderen’, klonk het. Maar we kwamen keihard terug. Waarbij we thuis een onneembare vesting waren. En dat komt mede door de fans, die samen met ons een sfeer hebben gecreëerd, dat geen tegenstander graag naar ons stadion kwam.” Door Eddy Veerman

Spelers en meegereisde supporters vieren de handhaving samen. Foto FC Volendam

,,Qua strijdplan hadden we tegen Go Ahead steeds sneller moeten kantelen dan we nu deden, dan had je meer controle gehad. Zij lieten de middenvelders soms ver inzakken, dan is er soms twijfel om door te stappen en als je dat doet, moet de rest meegaan. Toch kregen we weinig kansen tegen en dachten we met 0-0 de rust in te gaan, maar dan krijg je nog een klote-goal tegen. In de tweede helft kregen we ook snel de 2-0. Er waren lopende mensen en als je dan gaat doordekken, moet er wel druk op de bal zijn. Dat was er toen niet. Dan weet je dat het lastig wordt en moet je hopen dat het op de andere velden gunstig uitpakt. Toen onze fans in de 85e minuut begonnen te juichen, dacht ik ‘misschien zit het toch goed’. En dat bleek.”

,,We moeten er nu wel van genieten. Het is een prestatie op zich, dat je er in blijft, na hoe het dit seizoen is gelopen. En kijken naar Filip Stankovic, wat hem in deze wedstrijd overkomt, is lullig en pijnlijk, maar hij heeft ballen gepakt voor ons, dan hadden we hier niet eens gestaan.”

De in Volendam woonachtige Monnickendammer vond dat de FC meer punten had kunnen halen. ,,Thuis tegen Go Ahead, uit bij Sparta, Heerenveen thuis, AZ-thuis, we hebben een paar harde lessen geleerd. Maar het is heel belangrijk voor de club dat je erin blijft. En we hebben hele mooie dingen meegemaakt. Vijf jaar geleden was het ondenkbaar dat je naar de eredivisie zou gaan en het uitvak vol met supporters zou zitten. Die support is meegegroeid door de jaren heen, dat is fantastisch. Wat zo’n klein dorp voor elkaar kan krijgen, de hele club en de supporters.”

Het sporthart van trainer Wim Jonk voelde direct na de wedstrijd de pijn van de nederlaag. ,,Je gaat er gewoon af tegen een beter Go Ahead. Hoe ze zouden spelen, was bekend en doorgenomen, maar dan moet je wel in verdedigend opzicht sneller handelen en initiatief durven nemen. Ik dacht dat we na de wedstrijd tegen Sparta zelfvertrouwen daartoe zouden hebben, maar kennelijk staat er dan toch teveel spanning op, waardoor geen of verkeerde keuzes worden gemaakt.”

,,Ondanks dat je niet goed in de wedstrijd zit hoop je met 0-0 de rust in te gaan. Filip redt je eerst en heeft daarna twee ongelukkig momenten. Maar hij heeft dit seizoen heel veel voor ons betekend. Overall is het in uitwedstrijden niet stabiel genoeg. Dan krijg je nu hulp van clubs op andere velden, maar uiteindelijk heb je het over het gehele seizoen gezien wel zelf gedaan. We hebben met z’n allen voor een wederopstanding gezorgd en daarvoor ben ik trots op het team. Waarbij de steun van de supporters ook geweldig was en is voor ons.”