Partner content

Mobiele pinautomaat kopen tijdens de coronacrisis

Ten tijde van de coronacrisis wordt mensen aangeraden zo min mogelijk met elkaar in contact te komen. Zo is het bijvoorbeeld niet langer toegestaan om handen te schudden. Ook worden betalingen met contact geld afgeraden. Ben je ondernemer en kunnen consumenten producten bij jou aanschaffen? Dan kun je voor jouw eigen veiligheid en die van de consument een mobiele pinautomaat kopen.

Je vermijdt direct contact

Om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen, betalen Nederlanders nu zoveel mogelijk met hun pinpas. Hierdoor wordt direct contact met elkaar vermeden. Wanneer iemand contant betaalt, is de kans op contact namelijk groot. Zo raakt een consument jou mogelijk aan wanneer er met kleingeld betaald wordt. Bij pinnen hoef je hier niet bang voor te zijn. Als ondernemer voer je enkel het te betalen bedrag in op de kassa. Je hoeft het pinapparaat hierdoor zelf niet aan te raken.

Contactloos betalen met pinautomaat van Paqar

Op sommige pinautomaten moet je jouw pincode intoetsen om de betaling af te ronden. Dit is natuurlijk niet bepaald hygiënisch. Gelukkig kun je dit binnen jouw bedrijf betrekkelijk makkelijk oplossen. Hoe? Door te kiezen voor een pinautomaat met de mogelijkheid tot contactloos betalen.

Bij de pinautomaten van Paqar hoef je geen pincode in te voeren om een betaling af te ronden. Je biedt simpelweg jouw pas aan, deze wordt gescand en het bedrag wordt afgeschreven. Eens in de zoveel tijd ontkom je er echter niet aan om toch jouw pincode in te voeren. Er geldt namelijk een limiet voor contactloos betalen. Heb je de limiet bereikt? Dan moet je eenmaal op de ‘oude’ manier pinnen. De volgende keer kun je dan gewoon weer contactloos betalen.

Verschillende soorten pinautomaten

Als ondernemer kun je kiezen uit een vaste en mobiele pinautomaat. Indien je het apparaat altijd op dezelfde plek hebt staan, zoals een balie, is een vaste pinautomaat van Paqar ideaal. Gebruik je het apparaat op verschillende plekken? Dan is een mobiele pinautomaat waarschijnlijk meer iets voor jou. Bij zowel een vast als een mobiel apparaat geldt dat deze ergonomisch gevormd, robuust, licht in gewicht, snel en gebruiksvriendelijk zijn. Bovendien kun je een pinautomaat van Paqar zonder problemen zowel binnen als buiten gebruiken. En last but not least: de kans op besmetting met het coronavirus is een stuk kleiner met de pinautomaten van Paqar!