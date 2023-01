Jaap ‘Moda’ doet levenswerk over aan Anja Tuijp-Heuvel

Moda Schoenen stapt nieuwe toekomst in

Al in 1966 opende Jaap Molenaar zijn beroemde winkel Moda Schoenen aan de Burgemeester van Baarstraat 20 in Volendam. Ondanks dat de afgestudeerde podotherapeut inmiddels overal bekend staat als ‘Jaap Moda’ en vergroeid is met zijn winkel, is het nu echt tijd om een stapje terug te doen. Anja Tuijp-Heuvel is al meer dan twintig jaar werkzaam in de zaak en sinds 1 januari is zij de nieuwe eigenaresse. ‘Als mensen met voetproblemen komen, dan loop ik gewoon even naar beneden hoor.’ Aldus Jaap, die speciaal voor Nivo zijn verhaal doet.

Door: Ron Steur

Jaap geldt als een autoriteit in zijn vakgebied. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat hij de liefde voor schoenen van huis uit mee kreeg. Hij vertelt er op zijn eigen karakteristieke manier over. ,,Mijn ouders hadden -samen met mijn oom- een schoenenzaak in de Stationsstraat. Toen ze stopten met de winkel, wilde ik graag in het vak blijven. Mijn vader informeerde her en der naar een goede schoenzaak waar ik terecht zou kunnen. Hij werd geattendeerd op de Firma Schut Schoenen in Amsterdam en daar werd ik meteen aangenomen. Een gouden zet, want daar heb ik het vak echt geleerd. Ik leerde pasvormen maken en elke vraag over schoenen die er bestaat, heb ik gesteld. Ze hadden nog nooit meegemaakt dat een werknemer dat deed. Al gauw noemden ze mij dan ook de ´chef in aantocht.´ Later bleek natuurlijk wel waarom, toen ik mijn in september 1966 de deuren van mijn eigen winkel in de Van Baarstraat opende. De naamgeving is een verhaal op zich. Toen ik bij Schut werkte, opende er in de Kalverstraat een winkel die Pisa heette. Die naam sloeg bij mij in als een bom. Ik vond die geweldig. Ik zocht zelf ook zo’n neutrale naam zonder achtergrond. De naam MODA Schoenen kwam tot mij op een helder moment. Ik ben er nog altijd tevreden mee.’’

,,Tegenwoordig mag je alles verkopen, maar de zestiger jaren waren een conservatieve tijd. Ik behaalde al op mijn 18de al mijn diploma schoenwinkelier en was daarmee -qua leeftijd- uniek in Nederland. Ook textielwinkels en meubelzaken moesten toen bijvoorbeeld gediplomeerd zijn. In die jaren droegen mensen schoenen die pasten bij hun leeftijd.’’

,,In tegenstelling tot vroeger zijn schoenen nu 180 graden anders. Schoenen die perfect passen, zien er tegenwoordig ook goed uit. Dat was toen zeker niet zo. Ondanks dat, hebben wij toch altijd in de specialistische maatwerk hoek gezeten. Wij hebben een groot voordeel dat wij goed advies kunnen geven. Ik heb zelfs nog nooit naar iemands schoenmaat gevraagd. Ik pak meteen de meetlat om de goede lengte én breedte te bepalen. Dat zorgt ervoor dat men ons nu in heel de regio Waterland wel kent als kwaliteitszaak in maatwerk schoenen. Ik heb sinds het begin alles zien veranderen en heb zelfs de invoering van de BTW nog meegemaakt... De meest recente verschuiving was corona. Dat heeft het koopgedrag veranderd. Ook het digitale is een trend, maar dat merken alle winkels. Men is over het algemeen ook wel meer op de prijs gaan letten. Onze aanbiedingen rekken zijn mede daarom enorm in trek. Men zoekt echt naar meer schoen voor minder geld.’’

Wie denkt dat Jaap en Moda Schoenen zijn ingehaald door de tijd heeft het mis. ,,Ik ben nog altijd de enige winkelier in Nederland met podotherapeutische kennis. Ik heb ook 35 jaar lang praktijk gevoerd boven de winkel. Een jaar of 16 geleden ben ik ermee mee gestopt, omdat de winkel te druk werd. Ik kon het niet meer combineren. Vaak moet ik schoenen namelijk aanpassen om ze perfect te laten zitten. Dat kost tijd en daar was ik soms wel tot elf uur ´s avonds mee bezig. Een winkel gaat sowieso altijd door en het is dan belangrijk om een paar stappen vooruit te denken. Ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat ik dit werk al zo lang deed en doe. Ik voel mij nog even energiek als op de eerste dag en heb ook nog dezelfde passie. Een vorige overname is slaagde helaas niet. Toen ben ik -na vijf jaar- weer opnieuw begonnen. Maar dat viel tegen. Alles was veranderd vergeleken met eerder. Dat heeft mij wel erg veel energie gekost. Toen meldde ineens Anja zich. Na meer dan twintig jaar alles van alle kanten te hebben bekeken, had zij de ambitie om de zaak over te nemen. Dat komt nu mooi uit. In de verte doemt mijn namelijk mijn pensioengerechtigde leeftijd op. Maar ik heb gelukkig nog wel genoeg jaren over om hier aan kennisoverdracht te doen.’’

Het mooie aan dit beroep is dat elke dag anders is. Het allermooiste blijft toch als wij erin slagen om gigantische en langdurige voetproblemen op te lossen. Dat blijf ik mooi vinden. Ik verdwijn dan ook niet helemaal van het toneel. Ik zit gewoon boven, dus als men met een voetprobleem komt, dan loop ik gewoon even naar beneden hoor. Goede schoenen kunnen heel veel problemen oplossen en voorkomen. Ik kan het weten. Ik zit nog elke woensdag in de sportschool en heb ook nog nooit rugklachten gehad.’’ Jaap voelt aan alles dat dit het juiste moment is om zijn levenswerk over te dragen aan de volgende generatie. ,,De inkoop doen we ook al lange tijd samen. Ik ga altijd eerst op zondag heen, alleen kijken. Dan gaat Anja de week erna, zodat je verschillende meningen hebt. Pas de derde keer gaan we inkopen. Het afgelopen jaar was geen goed jaar voor winkeliers. Het besteedbaar inkomen daalde en de angst nam toe. Maar dit is niet de eerste keer dat we met problemen geconfronteerd worden hoor. We hebben ons er altijd doorheen geslagen.’’ Anja sluit op de valreep nog even aan bij het gesprek en laat haar licht schijnen over de toekomst van Moda Schoenen. ,,We hebben beiden veel vertrouwen in alles dat gaat komen. Ondanks de lockdowns en de enorme daling van het besteedbaar inkomen, hebben we toch een redelijk jaar achter de rug. We voelen ook de waardering van de mensen. Ze zijn blij dat we er nog altijd zijn en laten dat blijken. En het is natuurlijk ook mooi dat Jaap hier nog even blijft plakken.’’

Links Margret Tol en rechts Anja Tuijp-Heuvel, de nieuwe eigenaresse van Moda.