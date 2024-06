Damplein 9 Mode en SKI:

Mode, kwaliteit en Italiaans genot in het hart van Edam

Pal naast Dam, in het centrum van Edam, bevindt zich een bijzondere winkel die mode en culinaire verwennerij op unieke wijze combineert. Damplein 9, gerund door het echtpaar Danielle en Pim Slegt, is niet zomaar een kledingzaak; het is een plek waar high fashion, skikleding en heerlijke Italiaanse lekkernijen samenkomen. Aan deze opvallende en succesvolle combinatie ligt een sentimentele reden ten grondslag. Pim en Danielle vertellen over hun inspiratie, uitdagingen en toekomstdromen.

,,Van origine ben ik IT’er en mijn vrouw komt uit de retail,” vertelt Pim. ,,Door de jaren heen hebben we van alles en nog wat gedaan, bedrijven gerund en personeel aangestuurd. We begonnen ooit met een klein winkeltje voor kitesurfingproducten, huurden later een panden aan de Keizersgracht en Bierkade en in 2016 kregen we de kans dit pand over te nemen,” zegt hij terwijl hij de imposante ruimte in zich opneemt. ,,Dit is onze droom. Hier hebben we onze eigen speeltuin gecreëerd waar we alleen verkopen wat we zelf mooi en lekker vinden. Daardoor voelt het niet meer als werken.”

Pims ouders hadden vroeger een cadeauwinkel. ,,Kunstnijverheid werd dat toen nog genoemd. Ik ben opgegroeid met passie voor kwaliteit en dat neem ik mee in onze winkel. We willen dat onze klanten blij worden van de producten die ze bij ons kopen. Dat is onze filosofie: geen producten met de hoogste marges, maar kwaliteit en tevreden klanten.”

Italiaans ijs en mode

Wat Damplein 9 echt uniek maakt, is de combinatie van mode en een ijssalon. ,,De combinatie heeft een historie,” legt Pim uit met een lach op zijn gezicht. ,,Toen we dachten een huurder voor het pand op de Keizersgracht te hebben gevonden, zegde deze een week voor de sleuteloverdracht af. Wij hadden geen collecties ingekocht voor dat pand. Daarom besloten we er als noodsprong een ijssalon te beginnen. Dat bleek een schot in de roos.

”Dat is onze filosofie: geen producten met de hoogste marges, maar kwaliteit en tevreden klanten”

,,Die salon heeft ons zoveel moois gebracht dat we besloten het te integreren in deze zaak.” Damplein 9 beschikt over een afgezonderde ruimte met een gezellig ingerichte koffiecorner en ijssalon. ,,Het Italiaanse ijs, de cannoli en de koffie zijn van zulke hoge kwaliteit dat mensen er speciaal voor terugkomen. Het is uitgegroeid tot een vast onderdeel van onze winkelervaring, gescheiden van de kleding, maar het draagt bij aan de gezellige sfeer.”

Damplein 9 biedt een zorgvuldig geselecteerd assortiment aan high-end vrijetijdskleding en skikleding. ,,We verkopen merken als Bogner, RRD-Roberto Ricci Designs en Profuomo,” vertelt Danielle. ,,Deze merken staan bekend om hun uitzonderlijke kwaliteit en functionaliteit. Bijvoorbeeld, de kleding van RRD is technisch bijzonder: het hoeft nooit gestreken te worden, ziet er prachtig uit en voelt zeer comfortabel aan. Bovendien blijft het koel, zelfs bij warm weer. Dit maakt het zowel duurzaam als aangenaam om te dragen.”

”We verkopen merken als Bogner, RRD-Roberto Ricci Designs en Profuomo”

Een persoonlijke winkelervaring Bij Damplein 9 staat de klant centraal. ,,We zijn een klein, open en vrolijk team,” vervolgt Danielle. ,,Natuurlijk hebben we een heerlijke kop koffie en gaan we voor persoonlijke aandacht. We luisteren naar de wensen van de klant en geven eerlijk advies. Het gaat ons om vertrouwen, openheid en kwaliteit. Daar kom je heel ver mee.” Pim en Danielle mogen regelmatig klanten uit Volendam verwelkomen. ,,Sommigen nemen het hele gezin mee als ze kleding komen uitzoeken,” zegt Danielle lachend. ,,Dat is vast een gevolg van de kleurrijke ijssalon!”

Uitdagingen en toekomstplannen Net als veel bedrijven heeft Damplein 9 te maken gehad met uitdagingen. ,,Corona was een moeilijke tijd,” vertelt Pim. ,,We hadden net veel ingekocht voor het skiseizoen, maar toen ging alles dicht. Niemand ging op wintersport in die periode. Dat heeft pijn gedaan, maar het leerde ons om gefocust te blijven en weloverwogen keuzes te maken.” Voor de toekomst willen Pim en Danielle zich blijven concentreren op wat ze nú doen. ,,We willen niet te snel weer veranderen. Wat je nu ziet, dat is het voorlopig,” benadrukt Pim. ,,Het pand op Damplein 9 is het mooiste plekje van Edam-Volendam en we zijn trots op wat we hier hebben opgebouwd. Nog lang niet iedereen kent deze prachtige winkel, dus daar gaan we nu aan werken.”

Damplein 9 is een unieke winkel waar hoogwaardige mode en heerlijke Italiaans lekkernijen samenkomen. Met hun toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid, is de prachtige zaak een waardevolle aanvulling op de winkelervaring in Edam. Pim en Danielle nodigen iedereen hartelijk uit om langs te komen en de bijzondere sfeer van hun winkel te ervaren.