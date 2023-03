Mode Only Ladies viert 12,5-jarig bestaan

Deze week bestaat Mode Only Ladies 12,5 jaar. Dit vieren ze met tal van leuke acties en aanbiedingen. Mode Only Ladies is begonnen toen Wilma Mol haar meisjesdroom waar wilde maken: een kledingzaak beginnen. Een droom werd werkelijkheid in het mooie Edam in de gezellige Kleine Kerkstraat toen ze daar de kans kreeg bij een winkel die te huur stond, ze werd er op slag verliefd. Nu bevindt de winkel zich al 12,5 jaar nog steeds op dezelfde prachtige plek in Edam.

Drie jaar terug is Marga Guijt compagnon geworden en verdelen ze de taken.

,,Dit is mijn kans’’, dacht ze ,,Ik was altijd met kleding bezig en altijd aan het winkelen.’’ De hardwerkende vrouwen doen ook de sociale media en de website zelf. In de winkel worden ze ondersteund door vaste krachten Anja en Tamara. Deze vaste krachten zijn onmisbaar in de kledingzaak. Je ziet ze ook vaak terug op social media om de kleding te showen. Dat is tegenwoordig ook heel belangrijk om zichtbaar te zijn en steeds te laten zien wat de nieuwe collectie te bieden heeft. Dit voorjaar heeft de collectie heel veel kleur. Vooral opvallend zijn de broekpakken in een felle kleur!

Toekomstplannen zijn er niet echt. Voor de komende jaren hopen Wilma en Marga dit te kunnen blijven doen. ,,Ik hoop dat we deze winkel gewoon kunnen blijven behouden, misschien nog iets meer online. Maar het leukste is om met de klant bezig te zijn. De kracht van deze gemeente is ook dat iedereen elkaar kent.’’, zegt Wilma. Ook hopen ze dat er meer leuke winkels in Edam geopend zullen worden. Om het jubileum gepast te vieren kun je zowel online als in de winkel elke dag iets winnen. Van woensdag t/m zondag is er 12,5 procent korting op alle artikelen. Het belooft een gezellig week te worden.