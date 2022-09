Modelbaan verhuist van Volendam naar België

Na een periode van twee jaar intensief werken aan de modelspoorbaan ‘Court du Bouton’, is deze op donderdag 22 september naar het Spoorwegmuseum in Utrecht gegaan. De treinen rijden volautomatisch met behulp van een computerprogramma, genaamd iTrain.

Eerder verschenen er over deze modelbaan een artikel in een Nederlands en in een Belgisch modelbouwtijdschrift. Door de grootte van de baan, hij meet 600x190 cm, kon hij niet door het trapgat naar beneden worden vervoerd. Via het badkamerraam moest het bouwwerk met behulp van een steiger het huis uit gewerkt worden.

Na de beurs ‘Modeltrein Expo On Traxs!’ in Utrecht dit weekend, gaat de modelbaan naar een modelbouwclub in België. En modelbouwer Rob bouwt enthousiast verder aan zijn tweede modelbaan.