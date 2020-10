Mondkapjes verplicht en strengere bezoekregels in Dijklander Ziekenhuis

Vanaf vandaag 17.00 uur moeten alle patiënten, bezoekers en medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis in de voor publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje dragen. Dit geldt dus niet voor patiënten in bed. Het ziekenhuis volgt hiermee de maatregel die gisteren door het kabinet is geadviseerd. Ook staat het ziekenhuis vanaf vrijdag 2 oktober één bezoeker toe per patiënt, per bezoekuur.

Patiënten en bezoekers mogen zelf een mondkapje meenemen. Wanneer ze geen mondkapje bij zich hebben, kan het ziekenhuis daarin voorzien. De maatregel geldt voor iedereen vanaf 13 jaar op alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam. Ook medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis dragen in openbare ruimtes, poliklinieken en verpleegafdelingen vanaf nu een mondkapje.

Kom alleen

“Naast het volgen van deze nieuwe maatregel blijven we bezoekers en patiënten vragen om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen, ” aldus bestuursvoorzitter Arno Timmermans. Ook de bezoekregels worden dus weer strenger. Iedere opgenomen patiënt mag één bezoeker per bezoekuur ontvangen. Een uitzondering hierop geldt voor verloskunde, neonatologie, kindergeneeskunde en voor patiënten die op sterven liggen. Arno Timmermans: “We vinden het ontzettend vervelend dat we strenger moeten zijn, omdat we weten hoe belangrijk het is voor onze patiënten om bezoek te krijgen. Maar het is een maatregel die nodig is om de drukte in het ziekenhuis te beperken. Zo houden we het samen veilig om het ziekenhuis te bezoeken.”