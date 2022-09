Monique Smit met Kidspop vaderlandse theaters in

Als je praat over ‘werk’ heeft Monique Smit toch wel een van de leukste banen: kinderen vermaken. Waarbij ze altijd een dankbaar publiek heeft. ,,Ik krijg zo vaak reacties en filmpjes te zien van kinderen die vrolijk meedansen of zingen, hun eerste stapjes zetten, met hun gatje heen en weer gaan of juist baby’s die rustig worden. Dat is supergaaf om te zien. En vaak maak je daar de ouders en opa’s en oma’s ook blij mee.” Dat komt goed uit, want de 33-jarige Volendamse gaat het komend half jaar met Kidspop de Nederlandse theaters in. ,,En die show is voor de héle familie toegankelijk.” Op 18 september staat zij bijvoorbeeld in de Purmaryn.

Steeds weer nieuwe generaties peuters, kleuters en kinderen zingen het mee van achter naar voren. ,,Het begon met ‘Twee kleine kleutertjes’, daarna ‘Kleuterpop’ en nu besloten verder te gaan met Kidspop”, zegt de moeder van twee zoons. ,,Onze oudste zoon zei op een gegeven moment: ‘ik ga dat niet meezingen, want ik ben geen kleuter meer’. Dan word je wat stoerder, maar hij vond de muziek wel leuk. Toen kwamen we op Kidspop. En in deze show zit álles, van kleuter tot Sinterklaas en Kerst, alles valt onder ‘Kidspop, één groot feest’.”

Daaronder ook vier nieuwe liedjes en daar heeft Monique voor het eerst zelf aan meegeschreven. ,,Ik zit inmiddels vijftien jaar in het wereldje en had nooit eerder zelf geschreven. Mensen zeiden ‘probeer het eens’, maar dan zei ik ‘dat kan ik niet’. Als je zelf gitaar of piano kunt spelen, dan kom je wat makkelijker bij een deuntje of melodietje, maar valt bij mij af”, lacht Monique, daar zij geen instrument bespeelt. ,,Ik hoor muziek en kan er dan een tekst op bedenken. Tijdens het schrijfproces mocht ik sparren met de mannen die liedjes schrijven voor Django Wagner en Snollebollekes. Dat hoor je in sommige liedjes terug en dat is erg leuk.”

,,Dan zit je samen een paar volle dagen in de studio en kun je samen kijken of iets lekker loopt. Soms zit je zo lang op een liedje te rammen, om vervolgens tot de conclusie te komen ‘het wordt ‘m vandaag niet’. Dan zetten we het even aan de kant, maar stap je in de auto naar huis en dan valt het alsnog in elkaar. Dat ik nu voor het eerst zelf heb meegeschreven, daar ben ik megatrots op.”

Tijdens die processen toetst Monique altijd even bij haar zoontjes. ,,Om even te kijken wat het melodietje en de tekst bij hen doet, dan zie ik of het aanslaat. Ook qua onderwerpen. Zo vroeg onze oudste ‘waarom heb je geen liedje over voetbal?’ Dus hebben we een liedje over dat onderwerp gemaakt.” De vier nieuwe liedjes gaan deze week online op Spotify.

De lading aan positieve terugkoppeling op de kinderliedjes is groot. ,,Het is zó leuk om te horen dat kinderen opgroeien met jouw stem en liedjes. Op een aantal liedjes geef ik ook aan hoe de kids kunnen dansen en bewegen. Daar zit ook een gedachte achter. Kinderen zitten veel op hun tablet en voor tv, als ze liedjes luisteren en clips kijken hoop ik ze in beweging te krijgen. Dat vind ik belangrijk en daar zijn liedjes ook op ingestoken. Het is daarbij een mooi compliment dat dansscholen liedjes gebruiken voor de peuter- en kleuterdansjes.”

,,Ook in de theaters is het niet de bedoeling dat iedereen blijft zitten, het is juist de bedoeling dat het een chaos wordt en iedereen naast de stoel meedoet.” Ze glimlacht. ,,Mijn werk is altijd leuk. Of ik nou in een feesttent sta en iedereen los gaat, dat geeft ook kippenvel. Of dat kinderen vreugde beleven. Het is allebei even bijzonder.” Voor het één (feest) staat zij op 1 oktober voor het eerst in eigen dorp op de bühne. Voor Kidspop staat zij binnenkort dus in de Purmaryn en op 29 december in Hoorn.