Mooie kermis met spectaculaire attracties

Zaterdagmiddag, tussen de buien door, maakten we een rondje over de kermis. Het Kermisteam van de gemeente verdient weer een groot compliment, want het is een prachtige kermis met mooie en spectaculaire attracties en een goede opstelling.

Voor elke leeftijd en ieder wat wils is er te beleven. Voor sommige attracties moet men geen hoogtevrees hebben, zoals het Reuzenrad, de Booster XXL en de zweefmolen “Around the World” op het Europaplein, die zelfs tot 60 meter hoogte komt, met een prachtig uitzicht.

Zaterdag rond 16.00 uur stopte het een uurtje met regenen en toen was het meteen druk op de kermis. Ook zaterdagavond, na 20.30 uur, was het erg druk bij de kramen en attracties, want toen bleef het droog. Er was zo topvermaak op de kermis.