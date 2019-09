Mooie verenigingsloop van ‘n Loopie

Zondag was er een mooie verenigingsloop in ‘t Twiske. Om 8.30 uur was het vertrek vanaf Opperdam met de auto. De start was op het Noordeinde in de Beemster. Mede door het prachtige weer was het ideaal om te wandelen.

Dertien lopers waren meegegaan om de route van 25 km te wandelen. Natuurlijk was er ook een koffiestop met appelgebak in ‘t Heerenhuis in Spijkerboor. In oktober staat er weer een Succes verenigingsloop op het programma en de deelname is gratis.