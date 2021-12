Mountains are calling: maak een huttentocht in de Alpen

Voor wie nog nooit in de bergen is geweest of er verder alleen dagwandelingen heeft gemaakt, lees snel verder want er bestaat toch een gaaf concept waar je meer over wilt weten. De huttentocht.

Je bent ze vast wel eens tegen gekomen, of hebt er eens taart gegeten met een verfrissend drankje op een zonnige dag. Overal in de Alpen en Scandinavië staan berghutten. Deze berghutten zijn gebouwd voor het toerisme en het mooie is, je kunt er overnachten. Als je de volgende dag weer verder wandelt naar een andere berghut is het concept al snel duidelijk, je maakt een huttentocht of huttentrektocht. Een huttentocht is daarom de ideale manier om een groter gedeelte van het gebied te ontdekken. Je hoeft aan het einde van de middag niet meer terug naar het dal en blijft op hoogte zodat je de volgende dag weer direct verder kunt wandelen om de rest van het gebied te ontdekken.



Het wordt steeds rustiger in het gebied en ondanks de fysieke inspanning komt je tijdens het wandelen echt tot rust en ontstaat er ruimte om intens te genieten van het moment. Het leven is even heel simpel en al snel waardeer je de echt belangrijke dingen. Zeker wanneer je met een groep gelijk gestemde op pad bent en alle ervaringen van de dag met elkaar kunt delen tijdens het avondeten. Dit maakt een huttentocht altijd heel bijzonder!



De Alpen vormen het beste decor voor het maken van een huttentocht met fenomenale uitzichten op de besneeuwde bergtoppen die soms hoog boven je uit torenen. Een machtig gezicht. De berghutten worden steeds comfortabeler. Er is tegenwoordig vaak een warme douche en je boekt een overnachting op basis van halfpension. Vaak met een drie gangen diner, overheerlijke desserts en een voedzaam ontbijt met yoghurt en muesli bijvoorbeeld.



Alles wat je nodig hebt draag je in je rugzak. En dat hoeft helemaal niet veel, zwaar of duur te zijn. In dit geval geldt: Less is more. Een goede waterdichte regenjas en regenbroek zijn wel een must samen met lakenzak en een setje reserve kleding voor in de hut. Het weer in de bergen kan namelijk snel omslaan en je wilt op alle omstandigheden voorbereid zijn. Een muts, handschoenen en zonnebril mag daarom niet ontbreken op de paklijst.