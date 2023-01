Mühren: ‘Ik had kippenvel’

,,Dit is het gehoopte begin”, zei Robert Mühren zondagmiddag na afloop van de uitwedstrijd tegen Cambuur. Wat voor de spits een speciale lading had. Het was voor de 33-jarige immers een warm weerzien met oude bekenden. In het seizoen dat corona de competitie afbrak, stond hij op 29 goals (uit 26 wedstrijden) voor de geel-blauwen, in het kampioensjaar maakte hij er liefst 38. ,,Bij de opkomst had ik ook kippenvel. Een ouderwets gevoel.” Door Eddy Veerman

Robert Mühren lift de bal over de Cambuur-keeper heen en dorpsgenoot Marco Tol komt als verdediger te laat: 0-2. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

,,Ik had het ook moeilijk met de goal”, haalde hij de 0-2 aan, waarbij hij niet juichte. ,,Op dat moment schiet er iets door je heen, heel apart.” Niet alleen de fanatieke Cambuur-aanhang, ook andere delen van het stadion voorzagen zijn aftocht bij de wissel met applaus ,,en na het einde van de wedstrijd was er ook dat respect, wat wederzijds is. Dat zegt alles over de tijd die ik hier heb gehad. Onvergetelijk.”

Van binnen was hij blij met zowel zijn doelpunt als de overwinning. ,,Zij kwamen in het begin niet in de wedstrijd, wij jaagden goed af, onder meer op Marco Tol. We stopten er met z’n allen veel energie in en gaven daardoor weinig weg. Als je dan na tien minuten met 0-2 voor staat, geeft dat een extra steuntje in de rug. Daarna speelde Cambuur een tempootje hoger, ging het sneller van kant naar kant en dan wordt het veel op en neer lopen. Ik heb vanaf begin november alleen maar helften gespeeld, dus ik had in de rust al aangegeven dat het twintig minuten voor tijd wel tijd voor een wissel zou zijn. En ik voelde de krampjes ook komen. Dan komt Henk er in. En dan kopt-ie ‘m meteen er in. Geweldig.”

Eerste zone

Veerman gooide daarmee het duel in het slot. ,,Dat deze wedstrijd zo belangrijk was, straalden wij meer uit dan Cambuur”, zei de andere Volendamse dertiger naderhand. ,,En hier zo winnen werkt overal positief voor.” De spits hoorde uiteraard ook het boegeroep toen hij er in kwam, vanwege zijn Heerenveen-verleden. En scoorde meteen. ,,Dan is het ook weer stil.” En wat was de gedachte toen hij er in kwam en een vrije trap in aantocht was? ,,Xavier (Mbuyamba, red.) had afgesproken dat Carel (Eiting, red.) de bal uit die vrije trap in de eerste zone zou leggen, dus dat gaf hij mij mee toen ik er inliep. En dan meteen binnenkoppen, dat is lekker.”

De dorpeling ontbrak bijna een week op de club. ,,Ik ben nog nooit zo ziek geweest. Als ik griep heb, is dat normaal gesproken een dagje, nu had ik zes dagen koorts. En dat voelde ik ook toen ik vrijdag weer ging trainen. Meteen dat ijskoude gevoel in je keel.” Hij zag dat er zondag een ploeg stond. ,,We hebben niks weggegeven, zijn eigenlijk geen moment in de problemen geweest. Als zij lange ballen gaan spelen, weet je niet of ie-er een keer tussen valt. Dat gebeurde niet.”