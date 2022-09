Spits maakt zijn eerste – fraaie – doelpunt voor FC in eredivisie, maar:

Mühren: ‘We zijn niet hele wedstrijd constant'

In de slotfase (waarin FC Volendam ook nog een mooie scoringskans kreeg voor Damon Mirani) maakte Robert Mühren eindelijk zijn eerste eredivisiegoal voor de plaatselijke FC en nog een fraaie ook. Maar een gevoel van bevrijding had hij niet, want in de resterende extra tijd bleef de gelijkmaker uit (2-3) tegen GA Eagles. ,,Voor nu is het prima en niet meer, omdat je verliest. Tuurlijk doorbreek ik iets, maar nu heeft het geen waarde. Dat komt morgen wel”, zei de spits na afloop van de nieuwe deceptie.

Robert Mühren kopt zwevend de 2-3 achter de Eagles-doelman. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Wéér was het lijntje dun: want wat als Volendam, net als tegen NEC en Sparta, één of twee van de vele kansen benut en met een voorsprong de rust in gaat? ,,Dat gebeurt dan niet en vervolgens krijg je ze wel tegen, dat is de eredivisie. Het zou wel lekker zijn geweest dat we hier van Go Ahead hadden gewonnen. Wij creëren altijd kansen en hádden hier ook moeten winnen, maar we zijn niet de hele wedstrijd constant. Nou krijgen we drie goals tegen uit drie corners…”

Balen deed hij de laatste weken vaker. Hoofdschuddend aanvaardde hij het feit dat zijn pogingen tegen NEC en Twente op de lat vielen. ,,Ballen tegen de lat en de paal, is the story of my life in de eredivisie. Dat is gewoon pech.” Nu speelt hij wekelijks en komt steeds in scoringspositie. ,,Het is een kwestie van ‘hij moet even vallen’. Ik maakte me geen zorgen, want ik weet dat ik elke wedstrijd twee of meer kansen kreeg. Dan moet het een keer mee zitten. Nu zat het bij die eerste kans weer niet mee. Vorig jaar en de twee jaar daarvoor had die bal wel in het dak van het doel gegaan”, doelde hij op de enorme kans in de eerste helft, toen Derry John Murkin de bal teruglegde.

Vorige week tegen Sparta kreeg hij ook twee kansen. ,,Die eerste was een wereldredding van de keeper. Ik zag ‘m zo de verre hoek in zeilen en vervolgens kreeg Olij er nog een pink tegenaan. En bij de tweede kans kun je zeggen ‘die moet-ie er gewoon inglijden’, maar ik had geen idee waar die Sparta-verdediger opeens vandaan kwam. Ik speelde wel een goede wedstrijd tegen Sparta en dat we elke wedstrijd meerdere kansen krijgen, dat geeft vertrouwen.”

,,Tuurlijk vind je het erg als je dan niet scoort. Ik had na zes wedstrijden al op zes doelpunten kunnen staan. Maar die kansen zijn er, dus dat geeft mij de houvast dat het goed gaat komen. Op welke positie ook.” Hij verhuisde voor de wedstrijd tegen Go Ahead ten koste van dorpsgenoot Henk Veerman naar de spits. ,,Wat je niet wilt, is dat je elkaars concurrent wordt. Toen er sprake was van de komst van Henk, gaf ik meteen aan me aan te passen, in het teambelang. Ook al ben ik veertig procent minder van waarde op ‘10’, want ik kan dat niet een hele wedstrijd lang belopen en ik ben een ander type daar. Maar het is wel één van de opties hoe we kunnen spelen.”

,,Het was in voorgaande wedstrijden af en toe zo dat het veld – de afstanden tussen onze linies – te groot werd. Maar daar zijn ook andere oplossingen voor. Nu zit er wel een speler met heel veel kwaliteiten op de bank. Waarbij het zeker zo is dat we meer dan elf spelers nodig hebben om op dit niveau te handhaven. Als er momenten zijn dat Henk start en ik moet op de bank zitten, dan ga ik op de bank zitten. En op andere momenten kunnen we samen spelen.”